У ФРН виступають за справедливий розподіл біженців по ЄС

Вже майже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України. Свої воєнні зусилля російська армія спрямовує на спроби захопити українські міста, включаючи столицю Київ, супроводжуючи ці спроби бомбардуванням та артилерійськими обстрілами цих міст. Українська армія та загони територіальної оборони чинять завзятий опір агресії та заявляють про значні втрати росіян. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

DW стежить за подіями середи, 23 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 22 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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У МВС ФРН закликали інші країни ЄС до солідарності щодо розподілу біженців

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) закликала країни ЄС до солідарності щодо прийому й розподілу біженців з України. "Нині абсолютним пріоритетом є забезпечення справедливого розподілу по всьому ЄС", - сказала урядовиця в інтерв'ю медіакомпанії Redaktionsnetzwerk Deutschland. Угоди про спільний прийом біженців тепер мають виконуватися всіма країнами спільноти разом. На тлі цього очільниця МВС ФРН згадала, що Німеччину в цьому питанні підтримують також Франція та Польща. Остання прийняла вже понад два мільйони біженців з України.

За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині уже понад 200 тисяч біженців з України.

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Минулої доби Харків зазнав 32 обстрілів, внаслідок яких найбільше постраждав район Північної Салтівки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Штаб оборони відзначив підвищену активність противника у застосуванні РСЗВ (реактивних систем залпового вогню - Ред.) - 280 разів і танкових ударів - дев'ять разів", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що 22 березня окупанти вперше завдали ракетних ударів по Лозовій, унаслідок чого постраждали щонайменше вісім цивільних (з яких четверо у важкому стані). За словами Синєгубова, ЗСУ не допускають просування ворожих сил на Ізюмському напрямку.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову висловився проти негайного припинення імпорту російських нафти та газу. "Ми покінчимо із цією залежністю так швидко, як це тільки можливо", - заявив він у Бундестазі 23 березня. При цьому раптова зупинка поставок означала б рецесію в Німеччині та Європі, загрозу сотням тисяч робочих місць та окремим галузям промисловості, наголосив глава німецького уряду.

За словами Шольца, вже зараз у Німеччині відчувають негативні наслідки від санкцій проти Росії, які "відображаються на громадянах", і при цьому "далеко не лише на автозаправках". "Санкції не повинні бити по європейських державах сильніше, ніж по російському керівництву, це наш принцип", - наголосив Шольц. Він додав, що нікому не допоможе, якщо Німеччина навмисне поставить під загрозу свою економічну міць. Канцлер також зазначив, що вжиті досі штрафні заходи щодо Росії вже мають наслідки. "Російська економіка хитається", - зазначив він і додав, що "це лише початок".

Ахметов: Заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією

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Металургійні підприємства Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією, заявив український бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американській газеті The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", - повідомив бізнесмен.

Він наголосив, що зараз і "Азовсталь", і Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча перебувають під контролем України завдяки героїчним зусиллям української армії. За його словами, на цих підприємствах у місті працювало близько 40 тисяч людей. "Обидва заводи перебувають під контролем України, але заводи тимчасово закриті", - цитує слова WSJ Ахметова.

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Обстріли Києва: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах

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За даними першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в Святошинському районі Києва під обстріли потрапили торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Постраждалих немає. Пошкоджені приміщення ТРЦ та два приватних будинки. Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Повідомляється про займання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. "Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань - уточнюється", - додав чиновник.

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Унаслідок російського артобстрілу 22 березня в Рубіжному загинули двоє дітей. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. "Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п'ятому поверсі", - повідомив посадовець. За його словами, рятувальники трьох загиблих, двоє з них діти.

Росіяни розбомбили міст через Десну, яким у Чернігів завозили гумдопомогу

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В автомобільний міст через Десну в Чернігові влучили кілька російських авіабомб. Кадри зі зруйнованим інфраструктурним об'єктом поширило "Суспільне". Згодом інформацію про руйнування моста підтвердив і голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зруйнований автомобільний міст сполучав Чернігів з Києвом і був важливою артерією для підвозу гумдопомоги в місто, що опинилося внаслідок російських обстрілів на межі гуманітарної катастрофи.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір відвідати саміт країн Великої двадцятки (G20), який приймає цього року Індонезія. Про це 23 березня повідомила посолка РФ в Джакарті Людмила Воробйова після закликів про виключення РФ з цієї групи.

"Не тільки G20, багато організацій намагаються вигнати Росію. Реакція Заходу абсолютно непропорційна", - цитує дипломатку Reuters.

Саміт G20 запланований на вересень-жовтень 2022 року і має відбутися на острові Балі.

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Американська стрімінгова платформа Netflix видалила свій додаток з магазинів App Store і Google Play в Росії. Назва цього сервісу не відображається під час його введення у рядку пошуку обох сторінок. На початку березня керівництво Netflix заявило про зупинення роботи компанії в РФ у зв'язку з війною в Україні.

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Екологічна організація Greenpeace закликає запровадити заборону на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії. "На саміті ЄС цього четверга має бути терміново ухвалено рішення про швидке енергетичне ембарго проти Росії", - заявив керівник німецького відділення Greenpeace Мартін Кайзер (Martin Kaiser) агентству dpa. "Ми розраховуємо, що уряд ФРН і особисто канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) більше не чинитимуть опір такому кроку", - сказав він. Федеральний уряд ФРН поки що відкидає можливість відмови від імпорту енергоносіїв із РФ. За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газових постачаннях Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля - близько 50, у постачанні нафти - близько 35 відсотків.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу та підготовку до позачергового саміту блоку 24 березня, йдеться у повідомленні Держдепу США. Зазначається, що Блінкен "підтвердив необхідність рішучої та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України та привітав поточну роботу щодо посилення стримування та оборони НАТО". Глава Держдепу знову заявив про тверду прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України на тлі вторгнення РФ. Блінкен та Столтенберг також обговорили значну гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки, яку союзники НАТО надають Україні.

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Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко закликав західні країни посилити санкції проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка та його режиму за підтримку російського вторгнення в Україну. "Лукашенко заслуговує на значно більший глобальний осуд, ніж отримав", - написав Латушко в газеті The New European. "Можливо, він пішак Путіна. Але він також є великим актором у цьому фільмі жахів, і Заходу настав час усвідомити це і діяти відповідно. Обидва монстри мають бути притягнуті до відповідальності", - додав він.

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"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 23 березня. У Telegram-каналі компанії повідомляється, що призначено додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

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Війна в Україні призведе до уповільнення зростання світової економіки, але не викличе глобального спаду, повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на онлайн-заході, організованому журналом Foreign Policy. При цьому вона зазначила, що деякі країни, які ще борються з пандемією COVID-19, можуть зіткнутися з загрозою рецесії на тлі підвищення цін на продовольство та енергоносії, а також посилення фінансових умов через підвищення процентних ставок у розвинених країнах.

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Через війну в Україні США та їхні західні союзники розглядають можливість виключити Росію з Великої двадцятки (G20), повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. "Що стосується питання про G20, я просто скажу наступне: ми вважаємо, що Росія більше не може вести бізнес як завжди у міжнародних інститутах та у міжнародному співтоваристві", - сказав чиновник.

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Росія може спробувати придушити протести мирного населення на захоплених нею територіях України, повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. "Українське цивільне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти російського контролю. Спроби Росії підпорядкувати населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових прокремлівських лідерів, поки що не мали успіху", - йдеться у повідомленні. За даними розвідки, "Росія, ймовірно, відреагує на ці невдачі застосуванням насильницьких та примусових заходів у спробі придушити українське населення".

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Російські війська ввечері у вівторок завдали три ракетні удари по військовій інфраструктурі в Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "З початку доби на Рівненщині п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги. За день наші збройні сили збили один безпілотник і одну ракету, - сказав він у відеозверненні. - Під час однієї з тривог увечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються".

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Адміністрація американського президента Джо Байдена готує санкції проти більшості членів Держдуми Росії, повідомило у вівторок видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела та відповідні документи. Про санкції проти понад 300 російських депутатів Байден має намір оголосити у четвер під час поїздки до Європи.

Посол України у ФРН критикує Берлін за відсутність постачання зброї

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Український уряд дуже розчарований тим, що уряд ФРН жодним чином не відреагував на прохання Києва щодо постачання оборонних озброєнь, заявив виданню Bild посол України в Німеччині Андрій Мельник. "Це дуже розчаровує, що федеральний уряд протягом трьох останніх тижнів не надав жодної відповіді на наш список оборонної зброї, яка конче необхідна (Україні. - Ред.). Оскільки кожен день важливий для порятунку цивільного населення, яке страждає від російських ракетних обстрілів", - зауважив Мельник. Український уряд 3 березня спрямував до МЗС та міноборони ФРН список озброєння, яке він потребує для протистояння російській агресії, нагадує агенція Reuters.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російські збройні сили в Маріуполі навмисно перекрили населенню доступ до питної води. "Вода не повинна використовуватися як знаряддя війни - ані в Україні, ані деінде", - написав Боррель у Twitter у Всесвітній день водних ресурсів, які щорічно відзначається у світі 22 березня.

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у Брюсселі у відеоформаті, повідомили в МЗС України. "Це буде нагода для лідерів союзних країн почути напряму від президента Зеленського про жахливу ситуацію, з якою має справу народ України у зв'язку з російською агресією", - повідомив агенції AFP у середу представник НАТО.

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій заочно повідомлено про підозру.

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Читачі видання Politico Europe назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Щороку видання, яке спеціалізується на політичній журналістиці, публікує список найвпливовіших людей – Politico 28. До списку, опублікованого у грудні 2021 року, Зеленський не потрапив. Проте після вторгнення Росії в Україну Politico Europe запропонувало читачам проголосувати за зміни у рейтингу.

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У середу президент України Володимир Зеленський виступить у відеоформаті перед парламентом Японії, повідомив японський прем'єр Коно Таро.

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Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. "Вранці говорив з Його Святістю Папою Римським Франциском про пошук миру для України. Для нашої держави", - повідомив український президент у відеозверненні ввечері у вівторок. Він додав, що запросив Франциска відвідати Україну "у цей відповідальний час". "Я вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - впевнений Зеленський.

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Президент Франції Еммануель Макрон 22 березня провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним щодо умов можливого припинення вогню, повідомила пресслужба Єлисейського палацу. Сторони не досягли "жодної угоди", йдеться в повідомленні, але Макрон "як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля" і "стоятиме пліч-о-пліч з Україною".

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що очікується розмова між президентом Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном. "Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Володимира Зеленського й Сі Цзіньпіна", - написав Єрмак ввечері у вівторок у Twitter.

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Парламентарі 28 країн створили неформальне об'єднання United for Ukraine для координації підтримки України, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України Facebook.

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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно відомого журналіста Олександра Невзорова. У його діях влада РФ вбачає ознаки злочину, пов'язаного з "громадським поширенням фейків про дії збройних сил Російської Федерації". За версією слідства, Невзоров 9 березня у соцмережах опублікував свідомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл російськими військовими пологового будинку в місті Маріуполі. Слідство намагається встановити місцезнаходження Невзорова. Раніше 18 березня опозиційний журналіст виступав в Тель-Авіві.

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Зеленський про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією відбуваються складно. За його словами, ці переговори "тривають практично щодня". "Складно? Дуже. Часом скандально, але ми крок за кроком йдемо вперед", - сказав він у відеозверненні ввечері у вівторок. Президент також зауважив, що він "вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі нині залишаються 100 тисяч цивільних, які перебувають у нелюдських умовах. "Станом на сьогодні у місті перебувають приблизно 100 тисяч людей у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків і під постійними обстрілами, бомбардуваннями. Уже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами чи свідомим терором", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок. Він також звернувся до російських льотчиків, які завдають ударів по мирних містах. "Убивство цивільних - це злочин. І ви відповідатимете будь-яким способом. Сьогодні чи завтра це менш важливо, головне, що неминуче", - пообіцяв він.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає марними сподівання на те, що розв'язану Росією війну вдасться "локалізувати" в Україні. "Надії на те, що війну вдасться "локалізувати" в Україні, марні. Без належної відсічі Москва не зупиниться, і кожна наступна її авантюра неминуче наближатиме світ до гарячого глобального конфлікту", - зауважив Єрмак під час свого виступу в онлайн-форматі у британському аналітичному центрі Chatham House.

Також він наголосив, що війна в Україні – це "не просто ще один локальний конфлікт", а "світова війна, яка поки що йде на території нашої держави". "Ще раз наголошу: зазіхання Росії виходять далеко за межі України, вона претендує на відновлення радянської зони впливу як в Європі, так і в Азії, вона претендує на злам усієї системи міжнародних відносин і дискредитацію всіх інститутів безпеки", - сказав Єрмак, цитує агенція "Українські новини".