 У ФРН вимагають від ″Газпрому″ вдвічі скоротити прокачування газопроводом OPAL | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

У ФРН вимагають від "Газпрому" вдвічі скоротити прокачування газопроводом OPAL

Федеральне агентство з мереж готове у разі необхідності в найкоротші терміни "вжити заходів щодо нагляду за виконанням вердикту" суду в Люксембурзі.

Будівництво газопроводу OPAL (фото з архіву)

Будівництво газопроводу OPAL (фото з архіву)

Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини вимагає від російської енергокомпанії "Газпром" виконати вердикт Європейського суду загальної юрисдикції у Люксембурзі, котрий за позовом польського енергетичного концерну PGNiG визнав неправомірним рішення Єврокомісії щодо використання російської компанією в повному обсязі потужностей газопроводу OPAL. Про це у відповідь на запит DW повідомив у середу, 11 вересня, Фієте Вульф (Fiete Wulff), керівник відділу агентства із роботи зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю.

За його словами, "жоден подальший розподіл потужностей, спираючись на реалізацію мирової угоди", укладеної в 2016 році з Федеральним агентством з мереж, "стосовно OPAL і прокачування газу на основі резервування цих потужностей, здійснюватися не може".

Йдеться про угоду трирічної давності, яке дозволяла "Газпрому" додатково задіяти 50 відсотків потужностей OPAL на додачу до раніше узгоджених 50 відсотків регламентованого доступу до мережі. Ці домовленості з деякими поправками в результаті були схвалені Єврокомісією.

Агентство готове за необхідності до наглядових заходів

"Крім того, транспортування газу "Газпромом" ділянкою, оператором якої є OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (OGT), повинне бути скорочене до половини його потужності", - підкреслили в пресслужбі агентства.

DW.COM

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"За необхідності Федеральне агентство з мереж в короткостроковій перспективі вживе заходів з нагляду за виконанням вердикту" суду в Люксембурзі, наголошується в отриманій DW заяві.

В порушення антимонопольного принципу

До 2016 року "Газпром", згідно з антимонопольними вимогами Третього енергопакету ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50 відсотків. Експерти тоді відзначали, що крім "Газпрому", який проводить через OPAL газ "Північного потоку", інших постачальників з такими обсягами в цій зоні немає, і труба залишалася напівпорожньою. У 2016 році російський концерн отримав право використовувати OPAL на 80-90 відсотків у довгостроковій перспективі (а за певних умов, у випадку короткострокової потреби, - і на всі 100 відсотків).

Європейський суд загальної юрисдикції 10 вересня скасував це рішення Єврокомісії, оскільки, як зазначається у вердикті, воно "було ухвалене в порушення основного принципу солідарності в енергетичному секторі".

Польський концерн PGNiG, зокрема, висловлював претензії, що OPAL неправомірно виключили з механізму європейського врегулювання, який забороняє монопольне використання газопроводів.

OPAL - одна з двох сухопутних гілок, відведених у 2011 році від газопроводу "Північний потік", вона проходить територією Німеччини до Чехії. 

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