 У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.05.2019

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Європа

У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету

Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших за розміром торговельних майданчиків даркнету. Там продавали наркотики і викрадену інформацію.

Даркнетом називають анонімну та неконтрольовану частину інтернету, яка не індексується пошуковими системами

Даркнетом називають анонімну та неконтрольовану частину інтернету, що не індексується пошуковиками

Наприкінці квітня німецькі правоохоронці заарештували трьох адміністраторів одного з найбільших нелегальних торговельних майданчиків так званого даркнету - анонімної та неконтрольованої частини інтернету, яка не індексується пошуковими системами. Про це у прокуратурі Франкфурта-на-Майні повідомили у п'ятницю, 3 квітня.

В операції з викриття Wall Street Market - саме так називався цей майданчик - взяли участь не лише слідчі з ФРН, але й представники Європолу, нідерландської поліції та навіть американського Федерального бюро розслідувань (ФБР).

"Чорний майданчик"

Через Wall Street Market можна було придбати широкий асортимент наркотичних речовин - кокаїн, героїн, канабіс і амфетаміни, - а також викрадені дані, фальшиві документи та комп'ютерні віруси. Про розмах діяльності цієї онлайн-платформи свідчить той факт, що у ній було зареєстровано більше 1,15 мільйона облікових записів, більше 5400 продавців та більше 63 тисяч актуальних пропозицій на продаж.

Потрапити на сайт можна було через браузер Tor, що забезпечував користувачам анонімність завдяки шифруванню та маршрутизації повідомлень через декілька серверів. Транзакції на Wall Street Market здійснювалися за допомогою криптовалют Bitcoin та Monero. Адміністрація майданчика брала за свої послуги комісію у розмірі від двох до шести відсотків від суми угоди.

Криптовалюта Bitcoin

Розрахунки на Wall Street Market здійснювалися за допомогою криптовалюти, зокрема Bitcoin

Міжнародна операція

Усіх трьох адміністраторів віком від 22 до 31 року було заарештовано у Німеччині ще 23 та 24 квітня. Арешти відбулися у федеральних землях Гессен, Баден-Вюртемберг та Північний Рейн-Вестфалія. Підозрюваних вилучили сервери, понад 550 тисяч євро готівки, сотні одиниць Bitcoin та Monero, кілька автомобілів і зброю.

Однак сама операція розпочалася ще у Фінляндії, коли на початку цього року місцеві правоохоронці викрили інший нелегальний торговельний онлайн-майданчик Silkkitie ("Вальгалла", - Ред.), йдеться у заяві Європолу. Це змусило деяких фінських наркотрейдерів мігрувати на Wall Street Market.

Адміністраторами цього майданчика правоохоронці зацікавилися вже у березні. Коли ж вони перевели онлайн-платформу у режим технічного обслуговування та почали переказувати кошти своїх клієнтів на власні рахунки, слідчі вирішили вдатися до "оперативних дій", після чого майданчик остаточно перестав бути доступним користувачам.

У США розслідування, яке також проводилось і в Лос-Анджелесі, призвело до затримання двох найбільших постачальників на місцевому ринку наркотиків, а також до вилучення великої кількості зброї та мільйонів доларів готівкою.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці вже викривали німецьких громадян, які адміністрували нелегальні торговельні майданчики у даркнеті. Так, 2017 року було закрито портал Hansa-Market, загальний обсяг угод на якому оцінювали у один мільярд доларів.

Пістолет, з стріляв нападник в торговельному центрі у Мюнхені у 2016 році

Чоловік, який убив дев'ятьох в торговельному центрі у Мюнхені у 2016 році, купив зброю в даркнеті

Що таке даркнет?

Так званий даркнет, у якому розміщувався Wall Street Market, по суті є "темним боком" світової павутини. Він не індексується пошуковими системами на кшталт Google та користуватися ним можна лише за допомогою браузерів, які забезпечують анонімність, як, наприклад, Tor. Не дивно, що даркнетом активно користуються не лише дисиденти та борці з цензурою, але й злочинці, серед яких найбільш розповсюджені торговці наркотиками та зброєю.

Зрозуміло, що не весь контент даркнету обов'язково є нелегальним. Там функціонує інфраструктура, яка багато в чому нагадує звичний для більшості користувачів інтернет, - блоги, форуми, новинні портали та анонімні поштові скриньки. Втім саме анонімність і створює ідеальні умови для утворення електронного чорного ринку зброї, наркотиків, дитячої порнографії, викрадених даних та небезпечного програмного забезпечення. Ідентифікувати злочинців за таких умов украй важко.

Дослідження британської безпекової фірми Intelliagg свідчить, що, згідно із законодавством США та Великобританії, 48 відсотків сайтів, розміщених у даркнеті, є нелегальними. Таким чином, щонайменше трохи більше половині ресурсів на "темному боці інтернету" є законними. Щоправда, саме дослідження датується 2016 роком, тому його важко назвати актуальним.

В будь-якому разі, експерти німецького порталу Verivox не радять недосвідченим користувачам шукати щастя, якщо ті не бажають наражатися на ризик. При цьому, йдеться не лише про загрозу порушення закону - наприклад, випадково відкривши посилання із дитячою порнографією - та потенційного переслідування з боку правоохоронців, але й про великі шанси самому стати жертвою злочинців чи шахраїв. Ризик бути обдуреним на нелегальних торговельних майданчиках є досить високим, а численні віруси можуть не лише пошкодити техніку наївних користувачів, але й призвести до витоку важливих персональних даних.

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    SEA-менеджер - фахівець, який допомогає потенційним клієнтам знайти потрібний їм товар або послугу, а рекламодавцю - розробити пропозицію для цільової групи. До його обов'язків зараховують розміщення та оптимізацію рекламних оголошень в таких пошуковиках, як Google. При цьому зміст оголошень має залежати від пошукових запитів і зацікавлень користувачів.

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    Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко


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Докладно

Даркнетом називають анонімну та неконтрольовану частину інтернету, яка не індексується пошуковими системами

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Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших торговельних майданчиків даркнету.  

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