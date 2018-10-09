 У ФРН вийшов на свободу засуджений за теракти 11 вересня: що про нього відомо | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.10.2018

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Європа

У ФРН вийшов на свободу засуджений за теракти 11 вересня: що про нього відомо

У Німеччині достроково звільнений Мунір аль-Мотасадек, засуджений у справі про теракти 11 вересня в США. Його негайно депортують в Марокко, де живе його родина.

Муніра аль-Мотасадека депортують у Марокко

Муніра аль-Мотасадека депортують у Марокко

Схоже, що 15 жовтня закрилася остання глава в історії групи ісламських екстремістів, які направили пасажирські літаки на вежі Всесвітнього торгового центру (ВТЦ) в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні11 вересня 2001 року. У Німеччині вийшов на свободу Мунір аль-Мотасадек - перший засуджений у справі про теракти у США, що стали найкривавішими за всю історію країни.

У 2007 році після серії судових процесів аль-Мотасадек був засуджений до 15-ти років позбавлення волі. Судді визнали доведеним той факт, що виходець з Марокко був пов'язаний з так званим "гамбурзьким терористичним осередком" - німецьким підрозділом терористичного угруповання "Аль-Каїда", що здійснило теракти в США.

Мунір аль-Мотасадек під час суду у Гамбурзі (архівне фото)

Мунір аль-Мотасадек під час суду у Гамбурзі (архівне фото)

Співучасть у вбивстві 246 осіб

Зокрема, гамбурзький суд визнав марокканця винним у співучасті у вбивстві 246 осіб: саме стільки пасажирів загалом знаходились у чотирьох літаках American Airlines, викрадених терористами 11 вересня 2001 року. Два з них потім були направлені у вежі ВТЦ на Манхеттені в Нью-Йорку, внаслідок чого обидва хмарочоси обрушилися. Третє повітряне судно було спрямовао у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів управління, в результаті авіалайнер впав у поле у штаті Пенсильванія. Куди терористи хотіли направити це повітряне судно, достеменно невідомо - можливо, їхньою метою був Білий дім або Капітолій у Вашингтоні. Внаслідок терактів загалом загинули близько трьох тисяч осіб. Ще 75 тисяч постраждалих отримали тяжкі фізичні та психічні травми.

Аль-Мотасадек особисто знав пілотів-смертників

"Гамбурзький терористичний осередок", що об'єднав студентів німецьких вишів з мусульманських країн, зіграв ключову роль в організації терактів. Його лідер - єгиптянин Мохаммед ель-Амір, відомий під псевдонімом Мохаммед Атта, керував одним з літаків, що врізався у ВТЦ. Саме аль-Мотасадек розписався як свідок на заповіті Атти.

Крім того, аль-Мотасадек був знайомий і з іншими пілотами-смертниками - Марваном аль-Шеххі і Зіадом Джаррахом, які у той час навчалися в Гамбурзі. Активну участь в підготовці терактів брав і виходець з Ємену Рамзі Біналшиб: він був заарештований в Пакистані у 2002 році і в даний час знаходиться в американській в'язниці Гуантанамо. Ще один підозрюваний в причетності до терактів 11 вересня - Абдельгані Мзуді - був виправданий гамбурзьким судом, оскільки його провину довести не вдалося.

"Підсудному було відомо, що терористи-смертники готуються здійснити масштабні теракти за допомогою літаків", - йдеться у вироку аль-Мотасадеку. По яких конкретно цілях планувалося завдавати удару, аль-Мотасадек, втім, не знав: ці дані мало лише вузьке коло осіб. Проте аль-Мотасадек надавав підтримку майбутнім пілотам-смертникам після їхнього відбуття до США для підготовки до здійснення терактів: зокрема, залагоджував їхні особисті та фінансові справи і таким чином приховував їх відсутність у Німеччині. Аль-Мотасадек також підтвердив, що проходив підготовку в одному з тренувальних таборів "Аль-Каїди" в Афганістані.

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Зразковий студент і мусульманин

44-річний Мунір аль-Мотасадек народився в марокканському місті Марракеш і емігрував до Німеччини після закінчення школи у 1993 році. У Мюнстері він вивчив німецьку мову, а потім вступив до Гамбурзького технічного університету на спеціальність "електротехніка". Там він зустрів свою майбутню дружину, яка приїхала до Німеччини з Білорусі. Вона прийняла іслам, у пари народилися троє дітей. Після ув'язнення аль-Мотасадека його дружина переїхала в Марокко, де чекає на його повернення.

Аль-Мотасадек відбував свій термін у в'язниці у гамбурзькому районі Фульсбюттель. Там він п'ять разів на день робив намаз і відрізнявся зразковою поведінкою, чим заслужив повагу інших ув'язнених - особливо мусульман. За час перебування у в'язниці він також встиг закінчити навчання за своєю спеціальністю.

Після звільнення аль-Мотасадека депортують у Марокко

За даними німецьких органів безпеки, у аль-Мотасадека більше немає зв'язків з радикальними ісламістами. Втім, у 2014 році німецький суд відхилив його клопотання про дострокове звільнення, оскільки ув'язнений все ще не відмовився від "ісламістсько-джихадистського світогляду".

Аль-Мотасадек виходить на свободу за три місяці до офіційного закінчення його тюремного терміну в січні 2019 року. Планується, що відразу після звільнення він буде депортований в Марокко. Йому заборонили в'їзд до Німеччини терміном на 45 років - до 2064 року.

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