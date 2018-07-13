 У ФРН визнали конституційною плату за суспільно-правові ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У ФРН визнали конституційною плату за суспільно-правові ЗМІ

Запроваджений з 2013 року обов'язковий грошовий збір за суспільно-правові ЗМІ відповідає нормам основного закону Німеччини, постановили судді Конституційного суду ФРН.

Суспільно-правові ЗМІ Німеччини

Кожне помешкання в Німеччині має платити за суспільно-правові ЗМІ

Обов'язковий грошовий збір за суспільно-правові ЗМІ в цілому відповідає нормам основного закону Німеччини. Такий висновок оголосив у середу, 18 липня, віце-голова Конституційного суду ФРН Фердінанд Кірхгоф (Ferdinand Kirchhof). Конституційним визнано також сплату цього збору не лише фізичними особами, а й підприємствами, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

На урочистостях з нагоди 65-річчя Deutsche Welle канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила на важливості роботи медіаконцерну. (05.06.2018)

71 відсоток німців використовують суспільно-правові телеканали як джерело новин. Новини у соціальних мережах читають лише 23 відсотки опитаних. (07.09.2017)

Єдиною нормою, що викликала критику суду, стала вимога стягувати такий збір також і з другого помешкання, яким, можливо, володіють громадяни. Таким чином судді відхилили три скарги щодо обов'язкового стягнення збору до Конституційного суду від громадян Німеччини, а також від компанії Sixt.

Нагадаємо, що запроваджений 2013 року обов'язковий грошовий збір за користування суспільно-правовими ЗМІ становить для фізичних осіб 17,50 євро в місяць на одне помешкання. Ця сума - фіксована й не залежить від кількості приймачів та іншої електротехніки вдома, а також від числа тих, хто проживає у певному помешканні.

Підприємства мають сплачувати один внесок за кожну філію. Сума збору в цьому разі залежить від кількості співробітників у кожній філії. Так само збором обкладається кожен зареєстрований службовий автомобіль.

Дивитись відео 02:24
Now live
02:24 хв

Паніка і замовчування: Чорнобильська трагедія через призму німецьких ЗМІ (25.04.2016)

Дивитись відео 04:59
Now live
04:59 хв

Російська пропаганда розширює географію: серед жертв - українці в Німеччині

Аудіо й відео до теми

Паніка і замовчування: Чорнобильська трагедія через призму німецьких ЗМІ (25.04.2016)  

Російська пропаганда розширює географію: серед жертв - українці в Німеччині  

Також за темою

Intersexuelle Person

Конституційний суд Німеччини зобов'язав державу визнати "третю стать" 08.11.2017

Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Зміни до законів мають внести до кінця 2018 року.

Symbolbild Pressefreiheit in der Ukraine

"Репортери": У рейтингу свободи слова Україна "на дуже сумному місці" 25.04.2018

Україна посунулася на сходинку вище у рейтингу свободи преси, але ситуація не радісна, вважають "Репортери без кордонів". Вони вказують на тиск олігархів на ЗМІ та "інформаційну війну" з Росією.

Picture Teaser Deutsch Türkisches Verhältnis

У Туреччині залишаються ув'язненими з політичних причин четверо громадян ФРН 23.02.2018

Влада Туреччини звільнила наступного громадянина ФРН, утримуваного за ґратами з політичних причин. Таким чином число політичних в'язнів серед німецьких громадян у Туреччині скоротилося до чотирьох.

Докладно

default

Підсумки дворічної дії надзвичайного стану в Туреччині

Відтоді президент Ердоган лише зміцнив свої владні позиції. 

Газ

У РФ кажуть про конструктивні газові консультації

Міністр енергетики РФ Новак наполягає на залагодженні всіх наявних спорів між "Газпромом" та "Нафтогазом України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  