У ФРН визнали конституційною плату за суспільно-правові ЗМІ

Обов'язковий грошовий збір за суспільно-правові ЗМІ в цілому відповідає нормам основного закону Німеччини. Такий висновок оголосив у середу, 18 липня, віце-голова Конституційного суду ФРН Фердінанд Кірхгоф (Ferdinand Kirchhof). Конституційним визнано також сплату цього збору не лише фізичними особами, а й підприємствами, передає інформагенція Reuters.

Єдиною нормою, що викликала критику суду, стала вимога стягувати такий збір також і з другого помешкання, яким, можливо, володіють громадяни. Таким чином судді відхилили три скарги щодо обов'язкового стягнення збору до Конституційного суду від громадян Німеччини, а також від компанії Sixt.

Нагадаємо, що запроваджений 2013 року обов'язковий грошовий збір за користування суспільно-правовими ЗМІ становить для фізичних осіб 17,50 євро в місяць на одне помешкання. Ця сума - фіксована й не залежить від кількості приймачів та іншої електротехніки вдома, а також від числа тих, хто проживає у певному помешканні.

Підприємства мають сплачувати один внесок за кожну філію. Сума збору в цьому разі залежить від кількості співробітників у кожній філії. Так само збором обкладається кожен зареєстрований службовий автомобіль.

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