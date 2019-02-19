У ФРН боротимуться з марнотратством продовольства

Німецький уряд має намір домогтися більш дбайливого ставлення німців до продуктів харчування. На засіданні в середу, 20 лютого, уряд Німеччини схвалив запропоновану з цією метою програму міністерства продовольства і сільського господарства.

Продукти харчування для незаможних

Щороку в Німеччині викидають приблизно 11 мільйонів тонн ще цілком придатних до вживання продуктів харчування. Кожен житель країни - в середньому 55 кілограмів. Уряд має намір до 2030 року зменшити цей обсяг вдвічі.

Розроблена в міністерстві продовольства і сільського господарства програма передбачає вжиття заходів у декількох сферах. Одна з них - політична. Урядовим експертам доручено перевірити, наскільки чинне законодавство сприяє дбайливому ставленню до продуктів харчування. Однак ухвалювати, як, приміром, у Франції спеціальний закон, який зобов'язує супермаркети віддавати непродані харчові товари благодійним організаціям, в Німеччині не будуть.

У цьому немає потреби, пояснили кореспонденту DW у профільному міністерстві, оскільки в Німеччині така практика вже давно й успішно застосовується. Щороку німецькі благодійні організації, за даними відомства, отримують від майже 30 тисяч супермаркетів понад 260 тисяч тонн продуктів харчування, які вони роздають бідним. У Франції ж ухвалений з цією метою 2016 року закон призвів до збільшення таких обсягів з 39 тисяч до 46 тисяч тонн.

Роздача продуктів харчування незаможнім у Берліні

Мінімальний термін зберігання - це не термін придатності

Міністерська програма передбачає також оптимізацію процесів у виробництві, розфасовці і транспортуванні продуктів харчування. Йдеться, зокрема, про запровадження дрібніших упаковок, що менші за обсягом, які уможливлять частіші доставки харчових продуктів у супермаркети.

Крім того, міністерка продовольства і сільського господарства Юлія Клекнер (Julia Klöckner) має намір просвітницькими заходами та переходом на "розумні" цифрові упаковки домогтися зміни поведінки німецьких споживачів.

У Німеччині часто плутають вказаний на товарі мінімальний термін зберігання того чи іншого харчового продукту з максимальним терміном придатності. Це призводить до того, що на смітнику дуже часто виявляються навіть нерозкриті упаковки, зокрема, молочних і м'ясних виробів. Експерти ж радять спочатку понюхати продукт або спробувати його на смак, і тільки в разі незадовільного результату - викидати.

Врешті, міністерство продовольства і сільського господарства ФРН наполегливо рекомендує споживачам перед походом в магазин неодмінно складати список необхідних покупок і не йти за продуктами харчування з порожнім шлунком.

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