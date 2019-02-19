У ФРН боротимуться з марнотратством продовольства

У Німеччині щорічно викидають 11 мільйонів тонн продовольства. Тож уряд вирішив вжити заходів, щоб до 2030 року скоротити цей обсяг щонайменше вдвічі.
Німецький уряд має намір домогтися більш дбайливого ставлення німців до продуктів харчування. На засіданні в середу, 20 лютого, уряд Німеччини схвалив запропоновану з цією метою програму міністерства продовольства і сільського господарства.
Продукти харчування для незаможних
Щороку в Німеччині викидають приблизно 11 мільйонів тонн ще цілком придатних до вживання продуктів харчування. Кожен житель країни - в середньому 55 кілограмів. Уряд має намір до 2030 року зменшити цей обсяг вдвічі.
Розроблена в міністерстві продовольства і сільського господарства програма передбачає вжиття заходів у декількох сферах. Одна з них - політична. Урядовим експертам доручено перевірити, наскільки чинне законодавство сприяє дбайливому ставленню до продуктів харчування. Однак ухвалювати, як, приміром, у Франції спеціальний закон, який зобов'язує супермаркети віддавати непродані харчові товари благодійним організаціям, в Німеччині не будуть.
У цьому немає потреби, пояснили кореспонденту DW у профільному міністерстві, оскільки в Німеччині така практика вже давно й успішно застосовується. Щороку німецькі благодійні організації, за даними відомства, отримують від майже 30 тисяч супермаркетів понад 260 тисяч тонн продуктів харчування, які вони роздають бідним. У Франції ж ухвалений з цією метою 2016 року закон призвів до збільшення таких обсягів з 39 тисяч до 46 тисяч тонн.
Мінімальний термін зберігання - це не термін придатності
Міністерська програма передбачає також оптимізацію процесів у виробництві, розфасовці і транспортуванні продуктів харчування. Йдеться, зокрема, про запровадження дрібніших упаковок, що менші за обсягом, які уможливлять частіші доставки харчових продуктів у супермаркети.
Крім того, міністерка продовольства і сільського господарства Юлія Клекнер (Julia Klöckner) має намір просвітницькими заходами та переходом на "розумні" цифрові упаковки домогтися зміни поведінки німецьких споживачів.
У Німеччині часто плутають вказаний на товарі мінімальний термін зберігання того чи іншого харчового продукту з максимальним терміном придатності. Це призводить до того, що на смітнику дуже часто виявляються навіть нерозкриті упаковки, зокрема, молочних і м'ясних виробів. Експерти ж радять спочатку понюхати продукт або спробувати його на смак, і тільки в разі незадовільного результату - викидати.
Врешті, міністерство продовольства і сільського господарства ФРН наполегливо рекомендує споживачам перед походом в магазин неодмінно складати список необхідних покупок і не йти за продуктами харчування з порожнім шлунком.
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