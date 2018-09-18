 У ФРН близько 8000 демонстрантів вийшли на захист Гамбахського лісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

У ФРН близько 8000 демонстрантів вийшли на захист Гамбахського лісу

Активісти протестують проти планів німецького енергетичного концерну RWE вирубати частину дерев у лісі біля вугільного кар'єра Гамбах.

Активісти будують барикаду під час протесту в Гамбахському лісі

Активісти будують барикаду під час протесту в Гамбахському лісі

Поблизу вугільного кар'єра Гамбах на заході Німеччини в неділю, 23 вересня, знову відбулася демонстрація проти вирубки дерев у Гамбахському лісі, інформує dpa. За даними організаторів протесту, на акцію, незважаючи на зливу, прийшли понад 8000 осіб.

Напередодні 22 вересня правоохоронці заборонила проводити ходу проти вирубки лісу. Однак адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері дозволив активістам провести локальну акцію протесту, але не ходу. Екологічні активісти спорудили під час акції саморобні барикади, які пізніше почала розбирати поліція Аахена, інформує AFP.

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Під час спецоперації поліції правоохоронці затримали 34 активістів, котрі протестували проти вирубки лісу та видобутку бурого вугілля в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини. (16.09.2018)

Нагадаємо, що протистояння захисників довкілля і енергетичного гіганта RWE триває вже кілька років. Концерн RWE задля видобутку вугілля має намір вирубати частину дерев у лісі біля вугільного кар'єра Гамбах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Буре вугілля потрібне для німецьких теплоелектростанцій, які досі виробляють значну частку енергії в країні. Захисники ж довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева. 

Ситуація загострилася останніми місяцями, коли адміністративний суд Кельна ухвалив рішення знести табір захисників довкілля, котрий ті облаштували на деревах Гамбахського лісу неподалік вугільного кар'єра. До 19 вересня цього року правоохоронці розібрали частину "будиночків на деревах" екоактивістів. Операція зі знесення табору була призупинена на невизначений термін після трагічної загибелі журналіста, котрий впав з підвісного містка між саморобними будиночками на деревах.

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