У ФРН близько 8000 демонстрантів вийшли на захист Гамбахського лісу

Поблизу вугільного кар'єра Гамбах на заході Німеччини в неділю, 23 вересня, знову відбулася демонстрація проти вирубки дерев у Гамбахському лісі, інформує dpa. За даними організаторів протесту, на акцію, незважаючи на зливу, прийшли понад 8000 осіб.

Напередодні 22 вересня правоохоронці заборонила проводити ходу проти вирубки лісу. Однак адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері дозволив активістам провести локальну акцію протесту, але не ходу. Екологічні активісти спорудили під час акції саморобні барикади, які пізніше почала розбирати поліція Аахена, інформує AFP.

Нагадаємо, що протистояння захисників довкілля і енергетичного гіганта RWE триває вже кілька років. Концерн RWE задля видобутку вугілля має намір вирубати частину дерев у лісі біля вугільного кар'єра Гамбах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Буре вугілля потрібне для німецьких теплоелектростанцій, які досі виробляють значну частку енергії в країні. Захисники ж довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева.

Ситуація загострилася останніми місяцями, коли адміністративний суд Кельна ухвалив рішення знести табір захисників довкілля, котрий ті облаштували на деревах Гамбахського лісу неподалік вугільного кар'єра. До 19 вересня цього року правоохоронці розібрали частину "будиночків на деревах" екоактивістів. Операція зі знесення табору була призупинена на невизначений термін після трагічної загибелі журналіста, котрий впав з підвісного містка між саморобними будиночками на деревах.