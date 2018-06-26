У ФРН безрезультатно завершилися чергові переговори СДПН, ХДС та ХСС

Німецькі сестринські консервативні партії ХДС та ХСС вкотре не змогли дійти згоди в суперечці щодо міграційної політики, яка спалахнула між канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) та міністром внутрішніх справ Горстом Зеегофером (Horst Seehofer). Чотиригодинна зустріч в ніч на середу, 27 червня, в якій брали участь також представники третього партнетра по коаліції - СДПН, завершилася нічим, зазначив представник ХДС, депутат Бундестагу Фолькер Каудер (Volker Kauder).

"Цього й не очікували, аже зустріч партійних комітетів запланована на неділю", - цитує його агенція новин Reuters. Він наголосив, що йдеться про надважливі питання, щодо яких політичні сили мають "вести діалог". Коаліційні партнери ХДС/ХДС - німецькі соціал-демократи - своєю чергою стурбовані розладом у таборі союзників. Ситуація в коаліції надзвичайно напружена, заявила керівниця СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles). За її словами, прогнозувати щось неможливо, тож не можна виключати навіть розпаду коаліції та дострокових виборів.

Нагадаємо, що суперечка через політику щодо біженців спалахнула у Німеччині наприкінці весни. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Глава МВС та лідер ХСС Горст Зеехофер не хоче пускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.