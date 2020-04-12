У Франції число померлих від коронавірусу перевищило 15 тисяч

За останню добу у Франції від коронавірусу померли 762 людини, повідомило у вівторок, 14 квітня, головне управління охорони здоров'я країни. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в країні досягла 15729. За словами керівника управління Жерома Саломона, коронавірус у Франції підтверджено у понад 103 тисяч людей. В реанімації перебувають 6730 осіб, їхнє число за добу скоротилося на 91.

Тим часом Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) повідомляє про понад 144 тисячі зафіксованих випадків зараження коронавірусом у Франції.

Як повідомив Саломон, згідно з першим аналізом даних, середній вік померлих, у яких виявили коронавірус, становить 81 рік. За його словами, були вивчені близько 6000 свідоцтв про смерть. У 68 відсотках випадків померлі мали виявлені раніше захворювання серця, високий кров'яний тиск, діабет або рак.

Попри значну кількість померлих в управлінні вважають, що карантинні заходи почали давати ефект. "В останні дні ми спостерігаємо плато. (…) Завдяки вашим зусиллям та локдауну нам вдалося обмежити поширення вірусу", - заявив Саломон, цитує агенція новин AFP.

За його словами, згідно з оцінками на основі моделювання, коронавірусом інфікувалися близько 5-10 відсотків населення Франції. Цей показник може варіюватися залежно від регіону країни.

Макрон анонсував послаблення обмежень

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що суворі обмежувальні заходи в країні подовжені до 11 травня. Це рішення піддали критиці після того, як стало відомо, що з 11 травня планується поступово відкривати школи, однак кафе та заклади культури залишатимуться закритими.

"Ми зрозуміли, що обмеження завершаться 11 травня. Чого ми не розуміємо, так це чому будуть закриті ресторани, але відкриті їдальні, чому будуть закриті кінотеатри, але відкриті школи", - заявила генеральна секретарка профспілки викладачів Snuipp-FSU Франсет Попіно.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

