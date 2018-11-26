У Франції чиновника підозрюють у шпигунстві на користь КНДР

Французькі спецслужби 25 листопада затримали державного службовця Бенуа Кеннеді, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах КНДР. Про це у вівторок, 27 листопада, повідомило агенство AFP.

Кеннеді, який працював у верхній палаті французького пардаменту - Сенаті, підозрюють у тривалому збиранні та передачі особливо секретної інформації уряду КНДР, що могло завдати суттєвої шкоди національним інтересам Франції. Це злочин, за вчинення якого французьким законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 30 років. За даними AFP, розслідування тривало з березня 2018 року.

За останні чотири роки Кеннеді часто відвідував столицю КНДР Пхеньян, він є главою Асоціації франко-корейської дружби та автором численних публікацій, присвячених КНДР. Асоціація франко-корейської дружби, заснована наприкінці 1960-х років журналістами та прибічниками комуністичних ідей, виступає за зміцнення зв’язків між Парижем і Пхеньяном та за возз’єднання КНДР та Південної Кореї.