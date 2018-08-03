 У Франції через спеку зупиняють атомні реактори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

У Франції через спеку зупиняють атомні реактори

Французькі енергетики почали зупиняти реактори атомних електростанцій. Це роблять, щоб уникнути ще більшого підвищення температури води у водоймах.

Атомна електростанція Бюже у Франції

Атомна електростанція Бюже у Франції

У Франції через екстремальну спеку призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій, передає агенція AFP. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем раніше. Інші реактори на цих станціях знизили свою потужність. АЕС Фессенхайм на кордоні з Німеччиною також знизила навантаження.

Таким чином французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів. У Німеччині також через спеку днями кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

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Тим часом німецькі аграрії хочуть, щоб уряд компенсував їм втрати, які вони зазнали  через спеку та посуху. Глава Німецького союзу селян (DBV) Йоахім Руквід (Joachim Rukwied) оцінив можливу компенсацію в один мільярд євро. За його словами, допомоги потребують фермерські господарства, урожай яких знизився більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з середнім показником останніх років.

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