У Франції через спеку зупиняють атомні реактори

У Франції через екстремальну спеку призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій, передає агенція AFP. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем раніше. Інші реактори на цих станціях знизили свою потужність. АЕС Фессенхайм на кордоні з Німеччиною також знизила навантаження.

Таким чином французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів. У Німеччині також через спеку днями кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Тим часом німецькі аграрії хочуть, щоб уряд компенсував їм втрати, які вони зазнали через спеку та посуху. Глава Німецького союзу селян (DBV) Йоахім Руквід (Joachim Rukwied) оцінив можливу компенсацію в один мільярд євро. За його словами, допомоги потребують фермерські господарства, урожай яких знизився більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з середнім показником останніх років.