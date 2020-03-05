У Франції через коронавірус заборонили заходи з понад тисячею учасників

У Франції в рамках боротьби із поширенням коронавірусу заборонили всі заходи з понад тисячею учасників. Про це в неділю, 8 березня, оголосив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран. "Відтепер заборонені всі збори з понад тисячею людей", - сказав він, цитує агенція AFP. За його словами, влада видасть список подій, які вважатимуться "корисними для національного життя" і які дозволять проводити. Це можуть бути демонстрації, іспити тощо.

Нові обмеження матимуть негативні наслідки для багатьох спортивних та розважальних заходів у країні. Також для боротьби з епідемією уряд країни хоче викликати на роботу лікарів, які вже перебувають на пенсії, а також студентів-медиків, передає агенція AP.

Станом на 8 березня у Франції від COVID-19 померло вже 19 людей. Загалом по всій країні було зафіксовано 1125 випадків захворювання.