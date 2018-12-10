У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника

Французькі правоохоронці у середу, 12 грудня, проводять масштабну операцію із розшуку злочинця, який напередодні влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Рівень загрози безпеці у країні був підвищений до найвищого, на кордоні посилені заходи безпеки, людей поблизу Страсбурга просять за можливістю залишатися на місці. Німецькі правоохоронці також посилили прикордонний контроль вздовж річки Рейн - саме по ній проходить німецько-французький кордон неподалік від Страсбурга.

Як повідомляє агенція Reuters, за даними поліції, підозрюваним у здійсненні нападу є 29-річний уродженець Страсбурга Шеріф Ч., який був відомий правоохоронцям, як людина, що становить загрозу для безпеки. "Розшуки тривають", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі радіостанції France Inter. Він не виключив, що підозрюваний міг залишити Францію. Участь у пошуковій операції беруть 600 правоохоронців.

Мотив нападника поки невідомий

Також поки не встановлено, чи діяв нападник з наміром влаштувати теракт, додав Лоран Нуньєс. Міністерка юстиції Франції Ніколь Беллубе зазначила, що уряду нема потреби оголошувати надзвичайний стан, оскільки нове законодавство дало правоохоронцям достатньо повноважень для вирішення ситуації.

Підозрюваний у нападі був відомий французьким правоохоронцям ще до нападу у Страсбурзі. Вранці 11 грудня перед атакою на ярмарку поліція обшукала будинок підозрюваного, оскільки його підозрювали у вбивстві, але його не було вдома. В цій справі були опитані п'ятеро людей.

Ймовірний нападник також відомий німецьким правоохоронцям, повідомила агенція dpa з посиланням на джерела у системі юстиції. У 2016 році його було засуджено до двох років та трьох місяців ув'язнення за пограбування аптеки та медичного закладу у німецьких містах Майнці та Енгені. Його також засуджували за скоєння крадіжок у Франції та Швейцарії у 2008 и 2013 роках. Лоран Нуньєс повідомив, що востаннє нападник був затриманий наприкінці 2015 року.

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. Внаслідок цього, за останніми даними станом на ранок середи, загинути двоє людей і ще 14 отримали поранення. Дев'ять осіб отримали тяжкі поранення. Раніше повідомлялося про трьох загиблих внаслідок нападу, проте французька поліція згодом скорегувала дані щодо жертв. Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

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