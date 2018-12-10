 У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника

Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Поки не відомо, чи був цей напад терактом. За останніми даними, внаслідок нападу загинуло двоє, поранено 14 осіб.

У Франції проводять операцію із пошуку злочинця

У Франції проводять операцію із пошуку злочинця

Французькі правоохоронці у середу, 12 грудня, проводять масштабну операцію із розшуку злочинця, який напередодні влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Рівень загрози безпеці у країні був підвищений до найвищого, на кордоні посилені заходи безпеки, людей поблизу Страсбурга просять за можливістю залишатися на місці. Німецькі правоохоронці також посилили прикордонний контроль вздовж річки Рейн - саме по ній проходить німецько-французький кордон неподалік від Страсбурга.

Як повідомляє агенція Reuters, за даними поліції, підозрюваним у здійсненні нападу є 29-річний уродженець Страсбурга Шеріф Ч., який був відомий правоохоронцям, як людина, що становить загрозу для безпеки. "Розшуки тривають", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі радіостанції France Inter. Він не виключив, що підозрюваний міг залишити Францію. Участь у пошуковій операції беруть 600 правоохоронців. 

Мотив нападника поки невідомий

Також поки не встановлено, чи діяв нападник з наміром влаштувати теракт, додав Лоран Нуньєс. Міністерка юстиції Франції Ніколь Беллубе зазначила, що уряду нема потреби оголошувати надзвичайний стан, оскільки нове законодавство дало правоохоронцям достатньо повноважень для вирішення ситуації.

Підозрюваний у нападі був відомий французьким правоохоронцям ще до нападу у Страсбурзі. Вранці 11 грудня перед атакою на ярмарку поліція обшукала будинок підозрюваного, оскільки його підозрювали у вбивстві, але його не було вдома. В цій справі були опитані п'ятеро людей.

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Виходець з Чечні, який скоїв напад у Парижі, у 2010 році отримав французьке громадянство, повідомили в уряді Франції. Хамзат А. уже два роки перебував у полі зору поліції. (13.05.2018)

На одному з найстаріших різдвяних ярмарків в Європі застрелені три людини, ще 12 отримали поранення. DW розбиралася в деталях події. (12.12.2018)

Ймовірний нападник також відомий німецьким правоохоронцям, повідомила агенція dpa з посиланням на джерела у системі юстиції. У 2016 році його було засуджено до двох років та трьох місяців ув'язнення за пограбування аптеки та  медичного закладу у німецьких містах Майнці та Енгені. Його також засуджували за скоєння крадіжок у Франції та Швейцарії у 2008 и 2013 роках. Лоран Нуньєс повідомив, що востаннє нападник був затриманий наприкінці 2015 року. 

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. Внаслідок цього, за останніми даними станом на ранок середи, загинути двоє людей і ще 14 отримали поранення. Дев'ять осіб отримали тяжкі поранення. Раніше повідомлялося про трьох загиблих внаслідок нападу, проте французька поліція згодом скорегувала дані щодо жертв. Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

  • Стрілянина на різдвяному ринку в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї

    Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

  • Поліцейський патруль на вулицях Страсбурга

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці

    До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

  • Будівля Європарламенту в Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Європарламент перекрили

    З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

  • Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом

    Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

  • Французькі поліцейські у Страсбурзі після стрілянини поблизу різдвяного ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка

    Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

  • Військовий патруль у Страсбурзі після стрілянини на різдвяному ринку

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Злочинець втік до Німеччини?

    За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

  • Різдвяний ринок у Страсбурзі

    Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад

    Один з найстаріших різдвяних ринків Європи

    Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки.

    Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова


 

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Франція вшанувала всіх жертв терактів за останній рік (19.09.2016)

DW.COM

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про інцидент

На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій. (12.12.2018)  

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На різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про щонайменше двох загиблих і більше десяти поранених. Станом на час близько опівночі нападника ще не затримали.

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Страсбург - європейська столиця Різдва

Стрілянина у Страсбурзі (фотогалерея)

DW відстежила хронологію подій. 

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