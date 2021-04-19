У Франції та Австрії послабили карантинні обмеження

В Австрії та Франції в середу, 19 травня, набули чинності значні послаблення карантинного режиму. В обох країнах після багатомісячних локдаунів знову запрацювали кав'ярні та ресторани. У Франції ці заклади приймають клієнтів поки лише на зовнішніх терасах, тоді як в Австрії - за певних умов і в приміщеннях.

Як повідомляє агентство AFP, у Франції запрацювали й торговельні заклади, які не вважаються "життєво необхідними", а також музеї, кіно та театри. Комендантська година в країні тепер починається в країні з 21:00, тобто на дві години пізніше, ніж раніше.

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В Австрії, крім закладів харчування, відновили роботу також готелі та культурні установи. Для того, щоб відвідати ресторан чи культурний захід або переночувати в готелі, потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус або посвідку про повну вакцинацію або перенесену коронавірусну хворобу. Музеїв ця вимога не стосується.

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Передумовами послаблення карантинних обмежень в обох країнах було зниження рівня захворюваності, а також прогрес у кампанії вакцинації. Зокрема, у Франції вже 20 мільйонів людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, що становить приблизно третину населення. В Австрії щонайменше одне щеплення отримали приблизно 40 відсотків населення.