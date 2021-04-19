У Франції та Австрії послабили карантинні обмеження
Після багатомісячних локдаунів у Франції та Австрії знову запрацювали кав'ярні, ресторани та культурні установи. В Австрії відновили роботу й готелі.
Парижани знову можуть випити кави в улюблених кав'ярнях
В Австрії та Франції в середу, 19 травня, набули чинності значні послаблення карантинного режиму. В обох країнах після багатомісячних локдаунів знову запрацювали кав'ярні та ресторани. У Франції ці заклади приймають клієнтів поки лише на зовнішніх терасах, тоді як в Австрії - за певних умов і в приміщеннях.
Як повідомляє агентство AFP, у Франції запрацювали й торговельні заклади, які не вважаються "життєво необхідними", а також музеї, кіно та театри. Комендантська година в країні тепер починається в країні з 21:00, тобто на дві години пізніше, ніж раніше.
В Австрії, крім закладів харчування, відновили роботу також готелі та культурні установи. Для того, щоб відвідати ресторан чи культурний захід або переночувати в готелі, потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус або посвідку про повну вакцинацію або перенесену коронавірусну хворобу. Музеїв ця вимога не стосується.
Передумовами послаблення карантинних обмежень в обох країнах було зниження рівня захворюваності, а також прогрес у кампанії вакцинації. Зокрема, у Франції вже 20 мільйонів людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, що становить приблизно третину населення. В Австрії щонайменше одне щеплення отримали приблизно 40 відсотків населення.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Очікування в Мюнхені
З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Культура з маскою в Римі
Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Кінофестивалі в Кракові
У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Насолода мистецтвом у Порту
Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Ранній старт в Цюриху
У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.
Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура
Святковий настрій у Ліверпулі
Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.