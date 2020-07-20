У Франції розшифрували самописці збитого літака МАУ

Міжнародна команда у Франції закінчила попередній аналіз даних самописців збитого Іраном літака авіакомпанії МАУ. Про це повідомила Рада з безпеки транспорту Канади (TSB) увечері у четвер, 23 липня.

"Робота в Парижі закінчена, але розслідування ще зовсім не закінчене. Є ще багато ключових питань, на які потрібно дати відповідь, - заявила голова TSB Кеті Фокс. Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, Рада з безпеки транспорту Канади не може ділитися якоюсь конкретною інформацією без згоди країни, яка очолює розслідування. У даному випадку - це Іран, уточнила Фокс. "Ми закликали Іран якомога швидше оприлюднити фактичну інформацію із самописців", додала вона.

Читайте також: Збиття літака МАУ: Зеленський привітав відправлення самописців до Франції

У свою чергу, французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) також розповіло про закінчення обробки бортових самописців збитого Іраном українського літака після чотирьох днів спільної роботи.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін теж повідомив, що усі дані з двох самописців зчитано та розшифровано. Він також заявив, що розшифровка підтвердила "факт незаконного втручання". "Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - написав він на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно".

Пізніше іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.