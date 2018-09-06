У Франції розбився бельгійський винищувач: пілоти вижили

У західній Франції у четвер, 19 вересня, розбився бельгійський винищувач F-16. Уламки літака, на борту якого не було зброї та який летів на військові навчання, впали на будинки у місті Плювіньє в Бретані, повідомила агенція AFP. Обидва пілоти змогли катапультуватися та вижили, ніхто з людей на землі також не постраждав. "Пілот та другий пілот змогли катапультуватися до катастрофи. Вони обидва знайдені та живі", - йдеться в повідомленні місцевої влади.

Одного пілота знайшли та врятували одразу. Інший заплутався та повис на своєму парашуті на дротах лінії електропередачі. Операція з його порятунку тривала дві години. За словами представника пожежної бригади, визволення пілота потребувало великої холоднокровності. Обох пілотів доставили у лікарню, однак мають відправити додому вже сьогодні ввечері.

Командувач військово-повітряних сил Бельгії Фредерік Вансіна повідомив, що аварія, ймовірно, була викликана проблемами з двигуном літака, який був вироблений у 1983 році. Додаткова інформація буде надана після проведення розслідування.

З восьми будинків, поблизу яких впав літак, було евакуйовано 15 людей. Одну жінку в шоковому стані доставили в лікарню. Деяким будинкам було завдано значної шкоди.

"Я радий, що наші два пілоти в безпеці та здорові після катастрофи F-16, і на землі не було жертв", - написав у Twitter міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс.