 У Франції підтверджено три випадки захворювання на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

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Новини

У Франції підтверджено три випадки захворювання на коронавірус

У Парижі та Бордо підтвердили три випадки захворювання на коронавірус. Це - перші підтверджені випадки в Європі. Тим часом у США підтвердили другий виявлений випадок захворювання.

У Франції підтверджено два випадки захворювання на коронавірус - у Парижі і Бордо

У Франції підтверджено два випадки захворювання на коронавірус - у Парижі і Бордо

У Франції офіційно підтвердили три випадки захворювання на коронавірус- у Парижі та в Бордо. Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомила агенція новин AFP.

Раніше у медичній службі SOS Medecins повідомили про 48-річного пацієнта китайського походження, у якого були симптоми лихоманки. Він розповів, що контактував з людьми з міста Ухань. Два дні тому він повернувся з Китаю, де, зокрема, зупинявся в Ухані, що є епіцентром нового вірусу.

Згодом стало відомо, що всі троє хворих нещодавно побували в Китаї.

У США підтверджено другий випадок

Тим часом у США вже підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Йдеться про жінку з Чикаго у віці від 60 до 70 років, її стан стабільний. Вона повернулася з Уханя 13 січня. Зазначається, що після цього вона не контактувала з великими натовпами людей.

В Україні два випадки з трьох не підтверджені

В Україні були виявлені три випадки захворювань, у яких була підозра на коронавірус. У двох випадках ця підозра не підтвердилася, третій поки досліджують, поінформувала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. 

Всього у Китаї через поширення коронавірусу ізолювали 13 міст. Офіційно підтверджено смерть від вірусу 26 людей, ще близько 830 - інфіковані.

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