У Франції підтверджено два випадки захворювання на коронавірус

У Франції офіційно підтвердили два випадки захворювання на коронавірус. Одного пацієнта госпіталізували у Парижі, іншого - у Бордо на південному заході країни. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомила міністерка охорони здоров'я та соціальної політики країни Аньєз Бузин, передає агенція новин AFP. Вона при цьому не виключила, що у Франції можуть зафіксувати більше випадків захворювання на коронавірус.

Раніше у медичній службі SOS Medecins повідомили про 48-річного пацієнта китайського походження, у якого були симптоми лихоманки. Він розповів, що контактував з людьми з міста Ухань. Два дні тому він повернувся з Китаю, де, зокрема, зупинявся в Ухані, що є епіцентром нового вірусу.

Другий випадок, за словами міністерки, був підтверджений нещодавно, тому у неї немає щодо нього детальної інформації.

У США підтверджено другий випадок

Тим часом у США вже підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Йдеться про жінку з Чикаго у віці від 60 до 70 років, її стан стабільний. Вона повернулася з Уханя 13 січня. Зазначається, що після цього вона не контактувала з великими натовпами людей.

В Україні два випадки з трьох не підтверджені

В Україні були виявлені три випадки захворювань, у яких була підозра на коронавірус. У двох випадках ця підозра не підтвердилася, третій поки досліджують, поінформувала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Всього у Китаї через поширення коронавірусу ізолювали 13 міст. Офіційно підтверджено смерть від вірусу 26 людей, ще близько 830 - інфіковані.