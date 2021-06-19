У Франції проходить перший тур регіональних виборів

У Франції в неділю, 20 червня, починається перший тур виборів до Регіональних рад (парламентів) та органів місцевого самоврядування. Вони вважаються важливим етапом перед президентськими виборами, запланованими на квітень 2022 року, і "лакмусовим папірцем" для визначення настроїв виборців у країні, відзначають аналітики.

Протистояння Макрона і Ле Пен

Чимало експертів вважають, що регіональні вибори 2021 року допоможуть визначити, наскільки сильні позиції правопопулістської партії "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт") під керівництвом Марін Ле Пен. Очікується, що саме вона стане основним конкурентом чинного президента Франції Еммануеля Макрона на виборах глави держави в 2022 році.

Марін Ле Пен - потенційно головний суперник Еммануеля Макрона на президентських виборах 2022 року

За прогнозами, в п'яти регіонах країни партія Ле Пен стане найсильнішою в першому турі. Ще в шести регіонах прогнозується лідерство різних коаліцій правих партій - перш за все партії "Республіканці" Жана Леонетті, а також центристів. За підсумками двох турів регіональних виборів партія "Національне об'єднання" може отримати контроль над парламентами щонайменше двох регіонів Франції.

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Водочас, судячи з прогнозів у французьких ЗМІ, чимало експертів вважають, що політичний рух "Республіка на марші", сформований навколо Макрона, незважаючи на досить високий рейтинг президента, не досягне успіхів у жодному з регіонів країни. Однак, оскільки повноваження центру і регіональних парламентів у Франції сильно різняться, це не варто трактувати як неприйняття виборцями політики Макрона на посаді глави держави, зазначає агентство dpa.

Вибори у Франції в умовах пандемії

У Франції регіональні парламенти відіграють важливу роль у таких сферах, як культура, соціальний сектор, громадський транспорт, освіта і стимулювання економіки. Членів Регіональних рад оберуть у всіх 13 регіонах країни шляхом прямого загального голосування на основі пропорційного представництва за списками.

При цьому кожна партія представляє список своїх кандидатів для кожного регіону. Якщо жоден з претендентів на депутатський мандат не набирає більше половини голосів у першому турі, влаштовується другий тур за участю всіх кандидатів, які набрали понад 10 відсотків голосів. Цього року другий тур регіональних виборів, у разі потреби, пройде 27 червня.

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Очікується, що явка на виборах в цьому році буде невисокою і складе всього 40 відсотків. Через пандемію COVID-19 голосування буде проходити в умовах суворих карантинних обмежень. На виборчі дільниці потрібно приходити тільки в масці, перебувати там можуть не більше ніж три особи одночасно.