 У Франції проходить перший тур регіональних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Новини

У Франції проходить перший тур регіональних виборів

Регіональні вибори у Франції експерти називають "генеральною репетицією" перед президентськими виборами. Аналітики відзначають зростання популярності ультраправих під керівництвом Марін Ле Пен.

Голосування на виборчій дільниці на півночі Франції

Голосування на виборчій дільниці на півночі Франції

У Франції в неділю, 20 червня, починається перший тур виборів до Регіональних рад (парламентів) та органів місцевого самоврядування. Вони вважаються важливим етапом перед президентськими виборами, запланованими на квітень 2022 року, і "лакмусовим папірцем" для визначення настроїв виборців у країні, відзначають аналітики.

Протистояння Макрона і Ле Пен

Чимало експертів вважають, що регіональні вибори 2021 року допоможуть визначити, наскільки сильні позиції правопопулістської партії "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт") під керівництвом Марін Ле Пен. Очікується, що саме вона стане основним конкурентом чинного президента Франції Еммануеля Макрона на виборах глави держави в 2022 році.

Марін Ле Пен - потенційно головний суперник Еммануеля Макрона на президентських виборах 2022 року

Марін Ле Пен - потенційно головний суперник Еммануеля Макрона на президентських виборах 2022 року

За прогнозами, в п'яти регіонах країни партія Ле Пен стане найсильнішою в першому турі. Ще в шести регіонах прогнозується лідерство різних коаліцій правих партій - перш за все партії "Республіканці" Жана Леонетті, а також центристів. За підсумками двох турів регіональних виборів партія "Національне об'єднання" може отримати контроль над парламентами щонайменше двох регіонів Франції.

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Водочас, судячи з прогнозів у французьких ЗМІ, чимало експертів вважають, що політичний рух "Республіка на марші", сформований навколо Макрона, незважаючи на досить високий рейтинг президента, не досягне успіхів у жодному з регіонів країни. Однак, оскільки повноваження центру і регіональних парламентів у Франції сильно різняться, це не варто трактувати як неприйняття виборцями політики Макрона на посаді глави держави, зазначає агентство dpa.

Вибори у Франції в умовах пандемії

У Франції регіональні парламенти відіграють важливу роль у таких сферах, як культура, соціальний сектор, громадський транспорт, освіта і стимулювання економіки. Членів Регіональних рад оберуть у всіх 13 регіонах країни шляхом прямого загального голосування на основі пропорційного представництва за списками.

При цьому кожна партія представляє список своїх кандидатів для кожного регіону. Якщо жоден з претендентів на депутатський мандат не набирає більше половини голосів у першому турі, влаштовується другий тур за участю всіх кандидатів, які набрали понад 10 відсотків голосів. Цього року другий тур регіональних виборів, у разі потреби, пройде 27 червня.

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Очікується, що явка на виборах в цьому році буде невисокою і складе всього 40 відсотків. Через пандемію COVID-19 голосування буде проходити в умовах суворих карантинних обмежень. На виборчі дільниці потрібно приходити тільки в масці, перебувати там можуть не більше ніж три особи одночасно.

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