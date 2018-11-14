 У Франції протестувальники заблокували сховища з пальним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

У Франції протестувальники заблокували сховища з пальним

Протестувальники у Франції, які вимагають зниження цін на бензин, заблокували доступ до сховищ з паливом. Вони продовжують перекривати дороги по всій країні вже третій день.

Протестувальники вимагають зниження цін на паливо

Протестувальники вимагають зниження цін на паливо

У Франції продовжуються протести проти високих цін на пальне. На третій день протестувальники заблокували доступ до трьох сховищ із пальним, повідомив у понеділок, 19 листопада, речник нафтової компанії Total.

Зокрема, були заблоковані сховища Total у Верні поблизу північно-західного міста Ренн та на півдні у комуні Фос-сюр-Мер. Туди не змогли потрапити близько 200 вантажівок, повідомила агенція AFP. Третє заблоковане сховище, яке також частково належить нафтовій компанії, але експлуатується іншою фірмою, розташоване у місті Ла-Рошель. 

За даними поліції, по всій країні відбувається близько ста протестних акцій. Водії блокують дороги та автомагістралі. Окрім того, вони закликають провести новий масштабний протест 24 листопада по всій країні та повністю паралізувати рух у Парижі.

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Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп заявив, що уряд не планує відмовитись від підвищення податків на пальне попри масові протестні акції, які пройшли упродовж вихідних по всій країні. (19.11.2018)

По всій Франції близько 50 тисяч людей перекривають дороги та магістралі на знак протесту проти високих цін на пальне. Під час протестів загинула одна людина. (17.11.2018)

Упродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб. За даними міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, під час проведення акцій були травмовані близько 400 людей, 14 з них - у тяжкому стані. Також у суботу під час протестів загинула 63-річна жінка, на яку випадково наїхала машина. Поліція затримала 117 людей, 73 підозрюваних у правопорушеннях перебувають під вартою. Наступного дня в акціях в 150 місцях взяли участь близько 46 тисяч людей, передає агенція AFP.

Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення податків на пальне заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп. Нині один літр бензину марки "супер" у Франції коштує близько двох євро.

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