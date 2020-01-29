У Франції приземлився літак з 250-ма евакуйованими з Уханю європейцями

Літак з Уханю з евакуйованими громадянами Франції та інших європейських країн приземлився на військовій базі поблизу Марселя у неділю, 2 лютого. За даними інформагентства AFP, літаком доправили до 250 людей, з яких близько 65 - французи. Зазначається, що ні у кого з пасажирів не було симптомів коронавірусу.

Усі французи перебуватимуть на карантині в курортному містечку Каррі-ле-Руе або ж у навчальному центрі для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що французький літак евакуював громадян 30 країн, вони поїдуть у свої країни. Серед них - громадяни Чехії, Великобританії, Швеції, Бельгії та інших країн.

31 січня французький літак вже евакуював з Уханю близько 180 людей, доправивиши їх на південь Франції. Пасажирів також відправили на двотижневий карантин у курортне селище поблизу Марселя.

На даний момент у Франції зафіксовано шість випадків зараження коронавірусом.

Уже понад 300 померлих від коронавірусу

Хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. За даними Державного комітету з охорони здоров'я КНР, на території країни від коронавірусу вже померли 308 людей, щонайменше 14380 - інфіковано.

2 лютого перший летальний випадок від коронавірусу 2019-nCoV було зафіксовано за межами Китаю. 44-річний громадянин КНР помер у лікарні на Філіппінах.

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