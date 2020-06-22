У Франції почнуть розшифровувати чорні скриньки збитого літака МАУ у липні

Іран відправить до Франції чорні скриньки збитого українського пасажирського літака МАУ у липні для їхнього розшифрування. Воно почнеться з 20 липня, повідомила у п'ятницю, 26 червня, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) у Twitter.

"Іран повідомив на сьогоднішній сесії ICAO, що чорні скриньки літака рейсу PS752 (МАУ - Ред.) будуть розшифровані у Франції 20 липня (...) гарантуючи участь представників усіх причетних країн", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу, французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) підтвердило, що Іран попросив у нього про технічну допомогу в ремонті скриньок та завантаженні з них даних, передає агенція dpa.

Раніше міністр закордонних справ Ірану підтвердив, що його країна найближчим часом передасть "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака української авіакомпанії МАУ Франції.

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Нагадаємо, що літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.