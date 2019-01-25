У Франції помер композитор Мішель Легран

У Франції в ніч на суботу, 26 січня, у віці 86 років помер композитор Мішель Легран - володар трьох кінопремій "Оскар" та п'яти "Греммі". Про це повідомило агентство AFP з посиланням на представника композитора.

За своє життя Легран написав понад 200 композицій, що прозвучали к кінофільмах. Найбільшу ж славу йому принесла стрічка "Шербурзькі парасольки", що вийшла на екрани 1964 року.

Французький композитор тричі отримував американську кінопремію "Оскар" за найкращу музику до фільму. У 1969 році його нагородили за пісню, що прозвучала в стрічці "Афера Томаса Крауна"; у 1972 році - за саундтрек до фільму "Літо 42-го", а в 1984 році - за композицію до фільму "Йєнтл". Загалом він 13 разів номінувався на кінопремію "Оскар".

Легран також виступав як диригент і джазовий піаніст. Одну з премій "Греммі" він отримав за джазовий альбом Dingo.