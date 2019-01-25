 У Франції помер композитор Мішель Легран | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.01.2019

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Культура й стиль життя

У Франції помер композитор Мішель Легран

У Франції у віці 86 років помер композитор Мішель Легран. Найбільшу славу йому принесла музика до стрічки "Шербурзькі парасольки".

Мішель Легран

Мішель Легран

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Вже близько 20 років Ліга чемпіонів тримає в напруженні десятки мільйонів уболівальників. Зворушливий гімн цього футбольного турніру УЄФА завдячує відомому німецькому композитору 18-го століття Ґеорґу Фрідріху Генделю. (17.12.2010)

Піаністка Віоліна Петриченко презентувала в Німеччині компакт-диск із записами українського композитора Василя Барвінського. В інтерв'ю DW вона розповіла, що надихає її відкривати світові українську музику. (17.11.2017)

У Франції в ніч на суботу, 26 січня, у віці 86 років помер композитор Мішель Легран - володар трьох кінопремій "Оскар" та п'яти "Греммі". Про це повідомило агентство AFP з посиланням на представника композитора.

За своє життя Легран написав понад 200 композицій, що прозвучали к кінофільмах. Найбільшу ж славу йому принесла стрічка "Шербурзькі парасольки", що вийшла на екрани 1964 року.

Французький композитор тричі отримував американську кінопремію "Оскар" за найкращу музику до фільму. У 1969 році його нагородили за пісню, що прозвучала в стрічці "Афера Томаса Крауна"; у 1972 році - за саундтрек до фільму "Літо 42-го", а в 1984 році - за композицію до фільму "Йєнтл". Загалом він 13 разів номінувався на кінопремію "Оскар".

Легран також виступав як диригент і джазовий піаніст. Одну з премій "Греммі" він отримав за джазовий альбом Dingo. 

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