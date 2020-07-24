У Франції перевірять 76 мечетей після нападів ісламістів

У Франції перевірять 76 мечетей і місць для молитов після нещодавньої серії нападів ісламістів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у четвер, 3 грудня. Він назвав цю перевірку "масштабною та безпрецедентною акцією".

Під час цієї акції мечеті будуть "перевірені і закриті, де це необхідно", написав міністр у соцмережі Twitter.

Читайте також: Ножовий напад у Ніцці: затримано ще дві особи

Водночас в оточенні міністра підтвердили інформацію газети "Le Figaro", що під посилений контроль будуть взяті 16 мечетей та місць для молитов у Парижі та ще 60 мечетей у різних французьких регіонах.

За даними ЗМІ, які посилаються на джерела з оточення глави МВС Франції, ці мечеті чинили опір закриттю або у них виступали з проповідями імами, які проповідували ненависть, або могли становити загрозу для безпеки.

При цьому Дарманен наголосив, що не йдеться про "загальну радикалізацію" французьких мусульман. "Майже всі мусульмани Франції поважають закони республіки", - сказав він, передає інформагенція AFP.

За його словами, 76 підозрілих мечетей - це лише незначна частина із загалом близько 2600 мечетей у Франції. Країна має найбільшу спільноту мусульман в Європі, де, за оцінками, їх налічується п'ять мільйонів.

Нагадаємо, уряд Франції посилив жорсткі заходи щодо ісламістів після нападу у церкві в Ніцці, жертвами якого стали троє людей, та вбивства вчителя Самюеля Патіпоблизу Парижа.