У Франції на акції "жовтих жилетів" прийшли тисячі людей

У Франції тисячі "жовтих жилетів" знову вийшли на вулиці країни з протестами, що тривають 12-ті вихідні поспіль. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило про 17,4 тисячі демонстрантів по всій країні. Це набагато менше, ніж на початку акцій у листопаді минулого року, коли на вулиці виходили сотні тисяч людей.

У столиці Парижі понад десяти тисяч протестувальників вийшли на "Великий марш за поранених", передає агенція AFP. Деякі з мітингарів вдягнули пов'язки на око на згадку про людей, чиї очі були поранені під час минулих протестів. За даними газети Liberation, загалом під час протестів сталось 14 подібних випадків.

Під час демонстрації в Парижі мітингарі вигукували гасла проти президента Еммануеля Макрона та співали французький національний гімн. На Площі Республіки стались невеликі сутички протестувальників з поліцією, повідомили телеканали.

Протестувальники вимагають припинити стрілянину гумовими кулями

Напередодні Вищий адміністративний суд Франції відхилив позов про заборону поліцейським використовувати під час протестів гумові кулі. Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович на початку тижня висловила занепокоєння через застосування насильства з боку правоохоронців у Франції. Водночас міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер заявив про вандалізм та напади протестувальників на поліцію.

Великий мітинг відбувся у місті Валанс на південь від Ліона. За даними поліції, на вулиці вийшли 5,4 тисячі осіб, під час сутичок були заарештовані 18 людей. У центрі міста були посилені заходи безпеки, майже всі магазини були зачинені. У Марселі на акцію вийшли дві тисячі людей, у Монпельє - близько 400. В Тулузі, де в протестах взяли участь кілька тисяч людей, було розпочато розслідування через відео, на якому співробітники поліції вимагають стріляти у демонстрантів. У місті Морле на заході країни під час штурму поліцейського кордону було затримано двоє людей, також двоє поліцейських отримали поранення.

Протести "жовтих жилетів" у місті Валанс

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

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