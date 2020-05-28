 У Франції набрали чинності нові послаблення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

У Франції набрали чинності нові послаблення карантину

Під час другого етапу послаблення карантинних обмежень відкриваються ресторани, бари, кафе, а також стають можливі поїздки на далекі відстані по всій країні.

Послаблення карантину в Франції

До послаблень належить і відкриття парків та садів у Парижі

Оголошене урядом Франції повсюдне ослаблення обмежень, запроваджених раніше з метою сповільнення поширення коронавірусу, набуло чинності в вівторок, 2 червня. Відтепер у країні відкриті заклади громадського харчування та скасовуються обмеження на поїздки на далекі відстані, передає інформагенція AFP.

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Досі дозволялося подорожувати лише в радіусі 100 кілометрів від місця проживання. Водночас у Парижі, а також у прилеглому регіоні Іль-де-Франс знову відкриваються парки та сади, що на момент попереднього послаблення локдауну ще класифікувалися як "червоні зони" підвищеного ризику.

Утім, як сам Париж, так і регіон Іль-де-Франс, поки що підпадатимуть під додаткові обмеження. Приміром, тут кафе, бари і ресторани зможуть приймати гостей лише на відкритих терасах. Крім того, громадяни віднині мають користуватися спеціальним мобільним додатком, що відстежує пересування й контакти з іншими особами для кращого виявлення поширення інфікування. 

Лувр мають відкрити з 6 липня

Водночас  Лувр буде знову відкритий для відвідувачів з 6 липня. Як повідомили в самому музеї, нині тривають підготовчі роботи до відкриття закладу, передає інформагенція dpa. Лувр належить до найбільш відвідуваних музеїв світу. Планується, що після відкриття відвідувачам доведеться дотримуватися жорстких протиепідемічних норм, у тому числі й носіння захисних масок.

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Нагадаємо, Франція належить до країн світу, які найбільше потерпають від нинішньої пандемії COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у Франції було зафіксовано понад 189,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, померли понад 28,8 тисячі людей, у яких підтвердили COVID-19.

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