У Франції ліквідували табір мігрантів біля Дюнкерка

Французька влада у четвер, 6 вересня, ліквідувала самовільно споруджений табір мігрантів біля міста Дюнкерка на Ла-Манші. За даними префектури, там мешкало 434 особи, 95 відсотків з яких є іракськими курдами. За даними організацій біженців, там проживало близько 800 людей, які планували далі нелегально потрапити до Великобританії.

Влада повідомила, що виселення мігрантів відбулось мирним шляхом. Їх вивезли автобусами. Процес забезпечили понад 220 правоохоронців та пожежників.

За даними префектури, мігрантів, які хотіли подати заяви на отримання притулку у Франції, мають доправити до притулків. Інші, включно з неповнолітніми без супроводу, були передані поліції для з'ясування їхнього статусу.

Офіційний табір комуни Гранд-Сент та організації "Лікарі без кордонів", який розташовувася раніше у цьому районі, був спалений у квітні 2017 року під час сутичок між іракськими та афганськими мешканцями.

Влада називала самовільний табір в Гранд-Сент "Джунглі" - на кшталт відомого табору біженців у Кале, в якому мешкало близько шости тисяч людей. Його ліквідували у 2016 році. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про ліквідацію усіх незаконних таборів біженців.

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