 У Франції ліквідували табір мігрантів біля Дюнкерка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

У Франції ліквідували табір мігрантів біля Дюнкерка

Табір зі сотнями біженців у комуні Гранд-Сент ліквідували правоохоронці. Мігранти можуть надати заяви на отримання притулку у Франції.

Поліція ліквідувала табір біженців поблизу Дюнкерка

Поліція ліквідувала табір біженців поблизу Дюнкерка

Французька влада у четвер, 6 вересня, ліквідувала самовільно споруджений табір мігрантів біля міста Дюнкерка на Ла-Манші. За даними префектури, там мешкало 434 особи, 95 відсотків з яких є іракськими курдами. За даними організацій біженців, там проживало близько 800 людей, які планували далі нелегально потрапити до Великобританії.

Влада повідомила, що виселення мігрантів відбулось мирним шляхом. Їх вивезли автобусами. Процес забезпечили понад 220 правоохоронців та пожежників.

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Французька поліція активізує дії з ліквідації мігрантських поселень у Парижі. Мігрантів вивозять до помешкань за містом. (04.06.2018)

Місію виконано - в таборі "Джунглі" не лишилося мігрантів, повідомила представниця місцевої влади Кале. За офіційними даними, в "Джунглях" мешкали понад шість тисяч людей. (26.10.2016)

За даними префектури, мігрантів, які хотіли подати заяви на отримання притулку у Франції, мають доправити до притулків. Інші, включно з неповнолітніми без супроводу, були передані поліції для з'ясування їхнього статусу.

Офіційний табір комуни Гранд-Сент та організації "Лікарі без кордонів", який розташовувася раніше у цьому районі, був спалений у квітні 2017 року під час сутичок між іракськими та афганськими мешканцями. 

Влада називала самовільний табір в Гранд-Сент "Джунглі" - на кшталт відомого табору біженців у Кале, в якому мешкало близько шости тисяч людей. Його ліквідували у 2016 році. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про ліквідацію усіх незаконних таборів біженців.

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З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)

  • Африканець у хижці поблизу міста Фоджіа

    Африканські нетрі посеред Європи

    Виживати, а не жити

    На півдні Італії розростаються нетрі з благеньких хатинок. Сюди прибувають сотні африканців, щоб заробити гроші для себе і своїх родин. Особливо влітку. Вони шукають роботу на фруктових і овочевих плантаціях італійських фермерів. Часто безуспішно, бо ціни на врожай падають, а кількість прибульців зростає.

  • Близько тисячі африканців мешкають у цих нетрях в італійському регіоні Апулія.

    Африканські нетрі посеред Європи

    Нетрі посеред Європи

    Близько тисячі африканців мешкають у цих нетрях в італійському регіоні Апулія. У розпал літа їх ще більше. Гетто - так місцеві мешканці називають це саморобне селище з покинутими будинками, нелегальними хатинками та купами сміття. Електрики, води та каналізації тут немає.

  • Велосипеди для багатьох поселенців - єдиний засіб пересування.

    Африканські нетрі посеред Європи

    В'язні в "нічиїй" землі

    Ті, хто хочуть вижити в "гетто", мусять самі собі допомагати. Генератори виробляють електрику. Той, хто вміє працювати руками, пробує ремонтувати різні речі, як у цьому пункті ремонту велосипедів. Велосипеди для багатьох поселенців - єдиний засіб пересування. Ті, хто хочуть вибратися з "гетто" на роботу на плантаціях, позичають їх або мусять іти пішки.

  • Фоджа на карті Італії

    Африканські нетрі посеред Європи

    "Зелене серце" Італії

    Від "гетто" до столиці провінції, міста Фоджа - близько 15 кілометрів. У передмістях розташовані плантації, де африканським мігрантам іноді щастить знайти роботу. Інших видів роботи в Апулії майже не знайдеш: у регіоні слабко розвинена промисловість, люди живуть із сільського господарства. Понад 15 відсотків місцевих - безробітні внаслідок економічної кризи в Європі.

  • Ібра Мбаке Фалль та Нгор Сарр живуть у Фоджі

    Африканські нетрі посеред Європи

    В очікуванні кращого життя

    Ібра Мбаке Фалль та Нгор Сарр із Сенегалу теж знають, як важко тут заробити гроші. Нгор донедавна мав строковий контракт, що тут вважається рідкістю. "Тимчасові роботи оплачуються погано", - каже Ібра. Збираючи помідори, можна заробити 3,50 євро за годину. Частину заробленого 32-річний африканець мусить віддавати "капоралі" - африканській та італійській мафії.

  • Нетрі поблизу Фоджи

    Африканські нетрі посеред Європи

    Держава не переймається

    Мешканці нетрів не мають захисту від "капоралі". Мафіозі керують у селищі, наче в маленькій державі. Торгівля наркотиками і проституція - тут звичні явища. "Держава має інші проблеми", - кажуть на це італійські чиновники. Принаймні іноді до нетрів приїздить мобільна лікарська бригада. Також тут подекуди встановили біотуалети.

  • Архангело Майра. Католицький місіонер

    Африканські нетрі посеред Європи

    Посередники між світами

    Чимало італійців, які живуть поруч, бачили нетрі тільки по телевізору. Мало хто зважиться зазирнути сюди добровільно, каже Архангело Майра. Католицький місіонер працює над покращенням умов життя мешканців "гетто". Разом із іншими добровольцями він організовує мовні курси. "Більшість поселенців не мають дійсних документів", - зауважує він.

  • У Аrt Village, розташованому за годину їзди від нетрів, африканці вчаться будувати

    Африканські нетрі посеред Європи

    Майбутнє власноруч

    У Аrt Village, розташованому за годину їзди від нетрів, африканці вчаться будувати. У власноруч зведених будівлях за межами "гетто" вони пізніше мають оселитися. Проект частково фінансує місцева влада. Однак це схоже на краплю в морі: на будівництві можна зустріти лише кілька десятків мігрантів, у той час як поблизу їх тисячі.

  • Art Village в місті Сан Северо

    Африканські нетрі посеред Європи

    Легалізоване життя

    "Я був тут нелегально і виживав, працюючи вуличним продавцем. В Аrt Village мені допомогли, тож зараз я маю дозвіл на перебування", - каже Мбає Ндіає. Він заснував громадську організацію La Senegalese і виступає за те, щоб африканці могли отримувати в Італії документи та провадити незалежне життя.

  • Мамаду Ламін Гей

    Африканські нетрі посеред Європи

    Нарешті жити по-людськи

    "Ідеться про гідність", - каже Мамаду Ламін Гей. Він тішиться, бо більше не повинен жити в "гетто". "Коли я згадую про те, як туди прибув, серце крається, - каже сенегалець. - Бараки з картону і пластику - це не та Європа, про яку я завжди мріяв". Нині Мамаду здобуває освіту і сподівається, що це уможливить для нього краще майбутнє в Італії.

  • Африканець на велосипеді у нетрях

    Африканські нетрі посеред Європи

    Без документів немає майбутнього

    Чимало африканців охоче виїхали б із нетрів та з Італії, але цьому перешкоджає Брюссель. За законодавством ЄС, біженці можуть просити притулку лише в тій країні, до якої прибули спершу. Той, хто має документи, може перебувати в іншій країні Шенгенської зони щонайбільше три місяці. Потім біженці можуть бути депортовані.

  • Дім там, де Барілла, - написано на картонках, якими біженці вкрили свій курінь.

    Африканські нетрі посеред Європи

    Картонний дах над головою

    "Дім там, де Барілла", - написано на картонках, якими біженці вкрили свій курінь. Барілла - це великий італійський продуктовий концерн. "Брендові" африканські хатинки нужденні, вони ледве витримують вітер і дощ. Нині в Італії живуть 65 тисяч біженців, більшість із них - африканці. Багато з них охоче повернулися б додому, до своїх родин. Але квитки для них занадто дорогі.

    Автор: Асумпта Латтус, Юлія Ган, Аніта Грабська


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Аудіо й відео до теми

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)  

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