 У Франції кількість жертв коронавірусу перевищила позначку в 10 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

У Франції кількість жертв коронавірусу перевищила позначку в 10 тисяч осіб

Франція стала четвертою країною у світі, де кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила 10 тисяч осіб.

Співробітники похоронної компанії забирають тіло жертви коронавірусної інфекції з лікарні на сході Франції

Співробітники похоронної компанії забирають тіло жертви коронавірусної інфекції з лікарні на сході Франції

У Франції станом на вівторок, 7 квітня, померли 10238 людей, у яких було встановлено зараження новим коронавірусом. Про це повідомив керівник головного управління охорони здоров'я країни Жером Саломон.

За його словами, у французьких лікарнях померли 7091 осіб, ще 3237 летальних випадки зафіксовано в будинках для літніх людей, повідомляє агенція новин dpa. Таким чином, Франція стала четвертою країною у світі після Італії, Іспанії та США, де кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції перевищила 10 тисяч.

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За останніми даними, у відділенях інтенсивної терапії по всій країні перебувають понад сім тисяч пацієнтів, що значно більше за можливості системи охорони здоров'я Франції до початку кризи, яка нараховувала п'ять тисяч місць у реанімації. 

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