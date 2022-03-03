У Франції конфіскували яхту глави "Роснефти"

Уряд Франції у четвер, 3 березня повідомив про конфіскацію яхти, що належить компанії, бенефіціаром якої є Ігор Сечін - виконавчий директор російського енергетичного гіганта "Роснефть" та довірена особа президента РФ Володимира Путіна.

Судно Amore Vero затримали у французькій гавані Ла-Сіота на Лазуровому березі країни, пише AFP. На такий крок пішли в межах санкцій ЄС, запроваджених через війну РФ в Україні.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у своєму Twitter подякував митникам країни за застосування обмежувальних заходів проти наближених до Путіна.

Крім того, французька влада 3 березня також захопила ще одне вантажне судно в порту Луаре, Бретань, яке пов’язане з Росією, пише Reuters.

Санкції за повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій, які б'ють по російській економіці та фінансовому сектору. Перш за все йдеться про відключення від системи SWIFT семи російських банків. Також до Росії заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Крім того, не можна інвестувати, брати участь та сприяти проєктам, до яких причетний Російський фонд прямих інвестицій - суверенний інвестфонд РФ. До того ж багато світових брендів оголосили про вихід з російського ринку, зокрема Apple, Ford, Adidas, BMW та Boeing.

Обмежувальні заходи ЄС стосуються також і Білорусі, з території якої РФ завдає авіаударів по Україні. 2 березня стало відомо, що ЄС запровадить санкції проти 22 високопоставлених білоруських військових. Їм заборонено в'їжджати до ЄС, а їхні активи в країнах спільноти заморожено. Наступні санкції, направлені проти білоруського експорту, зокрема, корисних копалин, палива, тютюну, дерева, цементу, калію, заліза та сталі, ЄС готує вже найближчим часом.