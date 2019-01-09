У Франції з "жовтими жилетами" пов'язані фейкові новини - дослідження

Фейкові новини набрали значного поширення в середовищі протестного руху "жовтих жилетів" у Франції. Про це йдеться в дослідженні, яке в середу, 13 березня, оприлюднила американська онлайн-платформа Avaaz.

Експерти Avaaz дослідили 100 фальшивих повідомлень, які мали найбільшу аудиторію в таких соціальних мережах, як Facebook, з 1 листопада 2018 року по 6 березня 2019 року. Ці повідомлення інтернет-користувачі загалом переглянули понад 105 мільйонів разів та поділилися ними чотири мільйони разів.

Зокрема, згідно з даними дослідження, майже дев'ять мільйонів переглядів має фотографія начебто демонстрації "жовтих жилетів" на Єлисейських полях у Парижі, у підписі до якої містився заклик до поширення через цензуру Facebook. Як виявили французькі мас-медіа, твердження про цензуру було вигадкою.

Приблизно 3,5 мільйона переглядів у соцмережах, за даними Avaaz, мало фото закривавлених демонстрантів, які начебто були побиті французькими поліцейськими. Як виявили факт-чекери агентства AFP, насправді ці фотографії були зроблені не у Франції, а в Іспанії і на них були сфотографовані прихильники незалежності Каталонії.

Також дослідження виявило, що учасники руху "жовтих жилетів" довіряють російському телеканалу RT значно більше, ніж французьким мас-медіа. У групах активістів відеосюжети з демонстрацій, зроблені російським каналом, переглядалися вдвічі частіше, ніж відео, опубліковані п'ятьма провідними французькими ЗМІ, зокрема Le Monde, Le Figaro та France 24.