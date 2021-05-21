 У Франції знову протестували проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

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Новини

У Франції знову протестували проти коронавірусних обмежень

Близько 160 тисяч жителів Франції вийшли на вулиці, щоб протестувати проти необхідності пред'являти "паспорт здоров'я" для відвідування кіно і ресторанів.

Акції протесту проти коронавірусних обмежень у Франції

Учасники акції протесту в Франції

У Франції в суботу, 28 серпня, на вулиці вийшли десятки тисяч супротивників посилення урядових заходів задля боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2. За даними французького міністерства внутрішніх справ, у мітингах взяли участь близько 160 тисяч осіб. Масові акції протесту відбувалися в країні вже сьомий тиждень поспіль, нагадує агентство новин AFP.

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У Парижі й низці інших міст демонстранти переважно висловлювали свою незгоду з запровадженням так званих "паспортів здоров'я", що потрібні для відвідування кінотеатрів, музеїв або масових заходів. Мітингувальники у французькій столиці, зокрема, скандували: "Свобода!", "Опір!". Поліція повідомила про 16 затримань. Також повідомляється, що троє правоохоронців отримали легкі поранення.

"Паспорти здоров'я" для ресторанів, кіно і подорожей

З 9 серпня жителі Франції зобов'язані пред'являти свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 або перенесену хворобу чи надати негативний результат тесту на коронавірус, зокрема, для відвідування ресторанів, кіно, а також для подорожей на поїздах далекого прямування і в літаках, що здійснюють внутрішні рейси. У деяких регіонах вимогу щодо пред'явлення "санітарних пропусків" планували запровадити й для відвідувачів великих торговельних центрів.

Тести на коронавірус у Франції з середини жовтня стануть платними. Таким чином влада має намір посилити тиск на противників щеплень.

Обов'язкова вакцинація медперсоналу і будинків для людей похилого віку

Крім того, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію співробітників лікарень і будинків для людей похилого віку. 5 серпня Конституційна рада Франції визнала законність цих заходів. Натомість противники "санпропусків" вважають, що влада порушує права жителів країни, які не пройшли вакцинацію, зокрема, обмежуючи свободу їхнього пересування.

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У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень

Мітингарі у Франції протестують проти обов'язкової вакцинації медпрацівників та поширення дії "санітарних перепусток". Тепер їх потрібно буде пред'являти при відвідуванні торговельних центрів.  

У Франції тривають масові протести проти коронавірусних обмежень

Уже шосту суботу поспіль у Франції проходять масові протести проти коронавірусних обмежень. Очікується, що в них візьмуть участь до 220 тисяч осіб.  

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