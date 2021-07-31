 У Франції знову протестували проти карантинних заходів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

У Франції знову протестували проти карантинних заходів

Тисячі людей знову вийшли на вулиці у Франції із протестом проти карантинних заходів у країні та обов'язкової вакцинації медпрацівників. У Парижі сталися сутички мітингарів з правоохоронцями.

Під час протестів в Бордо

Під час протестів в Бордо

У Франції в суботу, 11 вересня, десятки тисяч людей знову вийшли на щотижневі протести проти урядових заходів з боротьби з пандемією і розширення дії так званих "санітарних перепусток". За оцінкою міністерства внутрішніх справ Франції, загальне число учасників по всій країні склало близько 121 тисячі людей. Це на 20 тисяч менше, ніж у минулі вихідні, і на 50 тисяч менше, ніж три тижні тому.

Мітингарі та правоохоронці в Парижі

Мітингарі та правоохоронці в Парижі

У Парижі, де на вулиці вийшли близько 19 тисяч людей, відбулися сутички протестувальників з поліцією. В результаті були затримані 96 осіб. Троє співробітників поліції отримали легкі травми.

"Санітарні перепустки" у Франції

З 9 серпня жителі Франції зобов'язані показувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, довідку про перенесену хворобу або негативний результат тесту при відвідуванні ресторанів, кінотеатрів та інших громадських і культурних закладів, а також під час подорожі в поїздах далекого сполучення і в літаках, що здійснюють внутрішні рейси. Очікується, що з середини жовтня тести на коронавірус у Франції стануть платними.

Учасниця протестів та правоохоронці в Парижі

Учасниця протестів та правоохоронці в Парижі

Обов'язкова вакцинація медпрацівників

Крім того, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію співробітників лікарень і будинків для людей похилого віку. 5 серпня Конституційна рада Франції визнала законність цих заходів. Натомість противники цих заходів вважають, що влада порушує права жителів країни, які не пройшли вакцинацію, зокрема, обмежуючи свободу їхнього пересування.

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Тисячі людей у Франції вийшли на протести через нові протикоронавірусні заходи

Мітингарі протестують проти запровадження у Франції обов'язкової вакцинації від коронавірусу для медиків і пожежників, а також проти обов'язкових "паспортів здоров'я" для доступу в громадські місця.  

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Тисячі людей у Франції вийшли на протести через нові протикоронавірусні заходи 31.07.2021

Мітингарі протестують проти запровадження у Франції обов'язкової вакцинації від коронавірусу для медиків і пожежників, а також проти обов'язкових "паспортів здоров'я" для доступу в громадські місця.

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