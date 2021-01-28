У Франції знову протестували проти закону про безпеку

Десятки тисяч людей протестували у суботу, 30 січня, у французьких містах проти закону про безпеку, яким, зокрема, планується заборонити оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Також серед демонстрантів були люди, які протестували проти коронавірусних обмежень. Серед протестувальників були і представники руху "жовтих жилетів", і співробітники сфери культури. Крім того, були там і молоді люди, які закликали до права влаштовувати рейв-вечірки, наприклад, як у Бретані з 2400 учасниками, пише агентство AFP.

За даними міністерства внутрішніх справ, у протестах взяли участь більше 32 тисяч людей, з них - близько 5050 людей у Парижі. За даними відомства, кількість протестувальників значно зменшилась. Як повідомлялося, у листопаді на протестах було 133 тисячі людей, а організатори тоді заявляли про півмільйона демонстрантів.

Організатори акцій протесту пов'язують зменшення кількості протестувальників з коронавірусними обмеженнями, поганою погодою та тим фактом, що це був один захід з великої низки подібних акцій.

Сутички між поліцейськими і силовиками у Парижі

У Парижі між приблизно 50 молодими протестувальниками і поліцейськими спалахнули сутички. Вони почалися за годину до початку комендантської години о 18:00, яку запровадили для стримування епідемії коронавірусу. Протестувальники кидали у поліцейських різні предмети, а ті у відповідь застосували водомети. Було затримано 26 людей.

Поліцейські затримали деяких протестувальників після сутичок з ними

Скандальний закон

Приводом для початку протестів у листопаді 2020 року стали плани влади ухвалити новий закон щодо "всеосяжної безпеки", яким буде заборонено оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік.

Критики законопроєкту вважають, що він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси. Під тиском протестів та суспільного обурення у правлячій партії наприкінці листопада пообіцяли переписати законопроєкт.

У листопаді французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера. Незадовго до випадку з Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки.