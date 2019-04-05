 У Франції затримали підозрюваного у геноциді в Руанді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

У Франції затримали підозрюваного у геноциді в Руанді

Фелісьєн Кабуга є найбільш розшукуваною людиною в Руанді. США за його голову оголосили винагороду в 5 мільйонів доларів.

Геноцид у Руанді (архівне фото)

Французька поліція заарештувала в суботу Фелісьєна Кабугу - одного з останніх ключових підозрюваних, які розшукуються у зв'язку з геноцидом у Руанді.

Кабуга, який колись був одним з найбагатших людей Руанди, жив під вигаданим ім'ям в одному з передмість французької столиці, повідомляє в суботу, 16 травня, агенція AFP із посиланням на заяву французьких правоохоронців. 

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За словами міністра юстиції Франції, 84-річний Кабуга є найбільш розшукуваною людиною в Руанді. За його голову США призначили винагороду 5 мільйонів доларів. Він переховувався від правоохоронних органів протягом 25 років.

Фелісьєн Кабуга звинувачується у фінансуванні екстремістів із племені хуту, на яких покладають відповідальність за вбивста близько 800 тисяч людей протягом 100 днів у 1994 році.

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Головний прокурор Гаазького трибуналу Серж Браммерц вже відреагував на затримання Кабуги. "Арешт Фелісьєна Кабуги є нагадуванням про те, що винні в геноциді злочинці можуть бути притягнуті до відповідальності навіть через 26 років після скоєння своїх злочинів ", - заявив прокурор.

Геноцид в Руанді

Геноцид в Руанді, що офіційно має назву "Геноцид проти тутсі" - масове вбивство представників племені руандійських тутсі представниками племен місцевих хуту у період з 6 квітня по 18 липня 1994 року, здійснене за наказом уряду хуту. Під час цих подій загинуло, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 мільйона осіб. Загальна кількість жертв склала до 20 відсотків від усього населення країни. Геноцид був спланований руандійською політичною елітою і безпосередньо здійснювався армією, жандармерією, озброєними угрупованнями хуту, які підтримувалися владою і цивільними особами.

Геноцид мав серйозний вплив на Руанду і країни, що межують з нею. Масові зґвалтування призвели до сплеску захворюваності на СНІД в регіоні. Знищення інфраструктури і значне число жертв мали важкі наслідки для економіки.

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