У Франції затримали підозрюваних в організації вибуху в Ліоні

Правоохоронці Франції затримали підозрюваного в організації вибуху в місті Ліон, який пролунав 24 травня та в результаті якого поранено 13 осіб. Про це повідомив у своєму блозі в соцмережі Twitter глава МВС Франції Крістоф Кастанер. Згодом у прокуратурі Франції повідомили про другого затриманого за підозрою у причетності до скоєного, яким виявився 24-річний студент.

Вибух влаштували в пішохідній зоні центру Ліона. Унаслідок цього постраждали 13 осіб включно з восьмирічною дівчинкою. 11 із них госпіталізовані.

Раніше поліція Франції поширила фото чоловіка, ймовірно причетного до вибуху. Ідеться про темношкірого чоловіка в шортах-"бермудах" світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, підозрюваний може пересуватися на велосипеді. Його мотиви наразі невідомі.