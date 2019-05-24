 У Франції затримали підозрюваних в організації вибуху в Ліоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

У Франції затримали підозрюваних в організації вибуху в Ліоні

Затримані ймовірні організатори вибуху у французькому Ліоні, внаслідок чого постраждало 13 осіб.

Ліон, Франція, поліція

Після вибуху в Ліоні

Правоохоронці Франції затримали підозрюваного в організації вибуху в місті Ліон, який пролунав 24 травня та в результаті якого поранено 13 осіб. Про це повідомив у своєму блозі в соцмережі Twitter глава МВС Франції Крістоф Кастанер. Згодом у прокуратурі Франції повідомили про другого затриманого за підозрою у причетності до скоєного, яким виявився 24-річний студент.

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За попередньою інформацією, у центрі французького Ліона стався вибух, внаслідок чого щонайменше восьмеро людей дістали поранення. (24.05.2019)

Вибух влаштували в пішохідній зоні центру Ліона. Унаслідок цього постраждали 13 осіб включно з восьмирічною дівчинкою. 11 із них госпіталізовані.

Раніше поліція Франції поширила фото чоловіка, ймовірно причетного до вибуху. Ідеться про темношкірого чоловіка в шортах-"бермудах" світлого кольору і темній сорочці з довгими рукавами. За версією поліції, підозрюваний може пересуватися на велосипеді. Його мотиви наразі невідомі.

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