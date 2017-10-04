 У Франції затримали екс-лідера баскського угруповання ЕТА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

У Франції затримали екс-лідера баскського угруповання ЕТА

У французких Альпах затриманий екс-лідер радикального баскського угруповання ЕТА Жозу Тернера, який переховувався з 2002 року.

Жозу Тернера

Жозу Тернера

У Франції в четвер, 16 травня, затримали колишнього лідера радикального баскського угруповання ЕТА, що боролося впродовж понад півстоліття за незалежність Країни Басків, Жозу Тернеру. Як повідомило міністерство закордонних справ Іспанії, затримання відбулося в місті Салланш у французьких Альпах. Тернера переховувався з 2002 року, зазначає агентство AFP

DW.COM

Очільника ЕТА Мікеля Ірасторсу затримали у південно-західній Франції внаслідок спільної операції іспанських та французьких правоохоронців. (05.11.2016)

Баскське угруповання ЕТА після майже півстоліття озброєної боротьби за відокремлення від Іспанії заявило про те, що складе зброю. Домагатися незалежності краю басків вони прагнуть шляхом переговорів. (21.10.2011)

Іспанська влада звинувуачує Тернеру у причетності до терористичного нападу в 1987 році, внаслідок якого було вбито 11 осіб. Верховний суд Іспанії видав міжнародний ордер на арешт екс-лідера ЕТА в 2002 році.

Нагадаємо, що ЕТА оголосила в 2011 році про кінець своєї збройної боротьби, а в травні 2018 року оголосила про свій остаточний розпуск. Утім, після цього оголошення іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой заявив, що не буде "ніякої безкарності" для злочинів ETA.

Баскською мовою абревіатура ETA означає Euskadi ta Askatasuna ("Баскська батьківщина та свобода"). Бойовики угруповання убили 853 особи під час збройної кампанії за створення незалежної держави басків на території північної Іспанії та південної Франції.

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