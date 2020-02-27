 У Франції заборонили масштабні заходи у закритих приміщеннях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

У Франції заборонили масштабні заходи у закритих приміщеннях

Через поширення коронавірусу французький уряд заборонив усі заходи у закритих приміщеннях з понад п'ятьма тисячами учасників. У регіонах, які є осередками поширення хвороби, скасували взагалі усі масові заходи.

Франція вживає додаткових заходів для боротьби із поширенням коронавірусу

Франція вживає додаткових заходів для боротьби із поширенням коронавірусу

Через поширення коронавірусу французька влада заборонила у країні усі заходи у закритих приміщеннях з кількістю учасників понад п'ять тисяч. Про це у суботу, 29 лютого, заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран після спеціального засідання уряду.

"Ці заходи є тимчасовими, і, ймовірно, їх доведеться переглянути. Вони є обмежувальними і (...) ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго, оскільки це означатиме, що ми стримали поширення вірусу", - сказав він, цитує агенція новин Reuters. Заборона не зачепить футбольні матчі на стадіонах.

У департаменті Уаза на півночі Франції та у місті Ла Бальм-де-Сієнжі у французьких Альпах, які є осередками захворювання на COVID-19, заборонили взагалі усі масові заходи.

Окрім того, був скасований паризький півмарафон, запланований на 1 березня, на який зареєструвалися 44 тисячі бігунів, а також останній день міжнародної аграрної ярмарки у столиці країни.

За даними Верана, станом на 29 лютого кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус у країні зросла на 16 і на даний момент становить 73. З інфікованих 59 людей перебувають у лікарнях, двоє померли, а 12 - вилікувалися.

На сьогодні у всьому світі підтверджено понад 85 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а внаслідок COVID-19 померли понад 2,9 тисячі людей.

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