У Франції заборонили масштабні заходи у закритих приміщеннях

Через поширення коронавірусу французька влада заборонила у країні усі заходи у закритих приміщеннях з кількістю учасників понад п'ять тисяч. Про це у суботу, 29 лютого, заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран після спеціального засідання уряду.

"Ці заходи є тимчасовими, і, ймовірно, їх доведеться переглянути. Вони є обмежувальними і (...) ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго, оскільки це означатиме, що ми стримали поширення вірусу", - сказав він, цитує агенція новин Reuters. Заборона не зачепить футбольні матчі на стадіонах.

У департаменті Уаза на півночі Франції та у місті Ла Бальм-де-Сієнжі у французьких Альпах, які є осередками захворювання на COVID-19, заборонили взагалі усі масові заходи.

Окрім того, був скасований паризький півмарафон, запланований на 1 березня, на який зареєструвалися 44 тисячі бігунів, а також останній день міжнародної аграрної ярмарки у столиці країни.

За даними Верана, станом на 29 лютого кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус у країні зросла на 16 і на даний момент становить 73. З інфікованих 59 людей перебувають у лікарнях, двоє померли, а 12 - вилікувалися.

На сьогодні у всьому світі підтверджено понад 85 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а внаслідок COVID-19 померли понад 2,9 тисячі людей.