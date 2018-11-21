У Франції в протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 80 тисяч людей

Близько 81 тисячі людей вийшли на вулиці Парижа та інших французьких міст у суботу, 24 листопада, на знак протесту проти зростання цін на пальне, повідомило міністерство внутрішніх справ Франції. Загалом по всій країні цього дня на акціях "жовтих жилетів" було заарештовано 35 людей, ще 22 людини - взяли під варту.

Поліція застосувала проти протестувальників спецзасоби

У столиці на акції вийшло близько восьми тисяч людей, з них п'ять тисяч протестували на Єлисейських полях. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингарів, які намагалися прорватися через кордони поліції поблизу Єлисейського палацу.

Президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. У дописі в мережі Twitter він подякував правоохоронцям та затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян та журналістів.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що протести послаблюються, передає агентство dpa. На минулих вихідних в акціях по всій країні взяли участь близько 283 тисяч людей. Упродовж усього тижня у Франції спостерігалися незначні протести - мітингарі продовжували блокувати дороги та сховища з пальним. Кастанер кілька днів тому заявив, що організатори протестів мають взяти на себе відповідальність за ці дії та повідомляти поліції про заплановані акції, як того вимагає французьке законодавство.

"Жовті жилети" продовжують блокувати дороги

Нагадаємо, на минулих вихідних під час протестів загинули двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження, серед них - 136 поліцейських. Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на пальне, заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп. Нині один літр бензину марки "Супер" у Франції коштує близько двох євро.