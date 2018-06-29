У Франції відомий злочинець утік з в'язниці на вертольоті

У Франції один із найвідоміших злочинців в країні здійснив втечу з в'язниці. Редуан Фаїд, який раніше був найбільш розшукуваним злочинцем у країні, в неділю, 1 липня, втік із в'язниці, що розташована на південь від Парижа.

Як повідомили у міністерстві юстиції Франції, втеча Фаїда відбувалась "у лічені хвилини", під час інциденту ніхто не постраждав та ніхто не був взятий у заручники. Згідно із повідомленням міністерства, для втечі злочинець використав вертоліт, який приземлився прямо у дворі в'язниці у той момент, коли Фаїд перебував у кімнаті для відвідування. На борту вертольота перебували озброєні спільники злочинця, інформує AP.

Вертоліт, який був використаний під час втечі

Французька поліція розпочала пошуки Фаїда, а прокуратура відкрила розслідування інциденту.

Редуан Фаїд не вперше здійснив втечу з в'язниці. У 2013 році він утік з тюрми, підірвавши при цьому кілька дверей за допомогою вибухівки. Тоді злочинця схопили через шість тижнів. Фаїда звинувачують в участі у нападі на банк у 2010 році, під час якого було вбито співробітницю поліції.

Раніше він був засуджений до 20 років в'язниці за пограбування банків та напади на інкасаторів, проте відсидів лише 10 років - у 2009 році він був достроково звільнений.

Фаїд є відомою постаттю у Франції, він кілька разів брав участь у зйомках телешоу та є автором низки книг про власне кримінальне минуле.