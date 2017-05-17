 У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль

Стрічкою "Мертві не вмирають" Джима Джармуша стартував на Лазуровому узбережжі Франції Каннський кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" цього року побореться 21 фільм.

Члени жюрі Каннського кінофестивалю

Члени жюрі Каннського кінофестивалю

Іспанський актор Хав'єр Бардем разом з французькою колегою Шарлоттою Генсбур ввечері у вівторок, 14 травня, відкрили 72-й Каннський кінофестиваль. Форум стартував показом комедійної зомбі-стрічки Джима Джармуша "Мертві не вмирають", в якій знялися, зокрема, актори Білл Мюррей, Тільда Свінтон та Адам Драйвер, а також співачка Селена Гомес.

Загалом за "Золоту пальмову гілку" цього року боротиметься 21 стрічка. Серед конкурсантів - довгоочікуваний фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", Терренс Малік зі стрічкою "Приховане життя" та інші.

Хав'єр Бардем та Шарлотта Генсбур

Хав'єр Бардем та Шарлотта Генсбур

Український кінематограф цього року у Каннах представляють два фільми. У програмі  "Особливий погляд" покажуть повнометражний дебют 26-річного кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому". Серед короткометражних фільмів буде показана також стрічка ізраїльського режисера Декеля Беренсона "Анна", створена в копродукції України, Ізраїлю і Великобританії. 

Церемонія відкриття кінофестивалю

Церемонія відкриття кінофестивалю

Журі конкурсу цього року очолює мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Також судити фільми будуть акторки Ель Феннінг (США) та Маймуна-Діай (Буркіна-Фасо), і ціла плеяда зіркових режисерів, серед яких Аліче Рорвахер (Італія), Робін Кампійо (Франція) і Йоргос Лантімос (Греція). Іньярріту запевнив, що члени журі докладуть усіх зусиль, аби віднайти скарб, що вразить їх найбільше, повідомляє агенція AFP. Призи лауреатам фестивалю вручать 25 травня.

  • Канни, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Канни - шляхетні декорації

    Той, хто чує про Канни, одразу згадує про відомий кінофестиваль. Центр цього чарівного дійства щотравня знаходиться на бульварі Круазет. Тут знаходяться шикарні великі готелі. Побудова набережної Круазет у 1868 році стала початком перетворення колишнього рибацького села Канни. З того часу містечко зробило блискавичну кар'єру, перетворившись на улюблене місце європейської аристократії.

  • Національний парк Каланк, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Кассіс та Каланк

    Лазурове узбережжя - це частина французького Середземномор'я. Воно починається на Заході у Кассісі та закінчується на Сході, у Ментоні. Та вже у гавані містечка Кассіс на туриста очікує справжнє диво природи, Національний парк Каланк. Його візитівкою є схожі на фіорди бухти, оточені ламаними лініями високих скель. У Кассісі вам запропонують дістатися до них на човні.

  • Ле-Лаванду, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Дорога - це мета

    Той, хто подорожує вздовж узбережжя на авто, зможе насолодитися 250 неймовірно гарними кілометрами між Кассісом та Ментоном. Скелі та пляжі змінюють одне одного. Бухти запрошують покупатися, а невеличкі містечка - до знайомства із французьким способом життя. Як, наприклад, тут, у Ле-Лаванду, де свій будиночок є у співачки та дружини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карли Бруні.

  • Сан-Тропе, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Міф Сан-Тропе

    На пляжі Сан-Тропе у 1955 році було знято фільм "І створив Бог жінку" із Бріжит Бардо у головній ролі. Для неї це стало поворотним моментом у кінокар'єрі, а для Сан-Тропе - у розвитку міста. Із за забутого містечка воно перетворилося на місце паломництва для світського товариства. Влітку місто безнадійно переповнене людьми - знаменитостями, їхніми фанами та спраглими до сонця туристами.

  • Гавань Сан-Рафаель, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Човном краще - Сан-Рафаель

    Мальовниче узбережжя із його чарівними бухтами є улюбленим містом відпочинку для любителів яхтингу та інших водних видів спорту. Лише з відстані, у морі, можна побачити усе Лазурове узбережжя. Для цього треба замовити у одному з містечок денну морську прогулянку. Наприклад, у містечку Сан-Рафаель.

  • Антіб, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Антіб - Хай живе Пікассо!

    У 1946 році іспанський художник Пабло Пікассо три місяці прожив у занедбаному замку в Антібі. Картини, малюнки, килими та кераміка - величезну кількість робіт, що були там створені, Пікассо потім подарував місту. Місцева адміністрація пізніше, у 1966 році зробила із замка музей художника. Відвідувачі можуть тут добре зрозуміти, що саме надихало відомого митця у Антібі.

  • Ніцца, Франція

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Краса Ніцци

    П'ятикілометровий пляж із ошатною набережною, відомою як "Англійський променад", - є візитівкою Ніцци. Її побудували у ХІХ столітті для англійських туристів та туристок, що любили ходити на підборах. Сьогодні такому передбачливому рішенню радіють бігуни, велосипедисти і просто любителі прогулянок. Добрий вид на Ніццу відкривається з замкової гори над старим містом.

  • Корніш д'Ор у Франції

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Золотий серпантин - Корніш д'Ор

    Корніш з французької означає - карниз, чи дорогу над проваллям. Корніш д'Ор - "золотий карніз" - між Фрежюсом та Манделу вважається одним з найкрасивіших шляхів лазурового узбережжя. Він має таку назву, бо під сонцем скелі виблискують яскравими червоними та золотими відтінками. Але тут потрібно бути обережним. Замилування відволікає від дороги та змушує водіїв постійно вдаряти по гальмах.

  • Монако

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Царство віражів - Монако

    Знаходиться у Франції, але залишається незалежним? Так, це Монако. Гламурне місто-держава між Ніццею та Ментоном є другою з кінця країною світу за розміром. З 1955 року воно щороку приймає перегони "Формули-1". Під час Гран-прі Монако звичайні вулиці міста перетворюються на надзвичайно складну трасу для перегонів.

  • Ментон у Франції

    Літа блакить - Лазурове узбережжя

    Кінцева точка - Ментон

    У Ментоні переважно відпочивають французи та італійці. Подалі від гамору Канн та Ніцци. Ментон залишається автентичним та розслабленим. Взимку це мальовниче містечко залишається найтеплішим місцем на Лазуровому узбережжі. Цитрусові дозрівають тут особливо добре. Це відзначають тут щороку у лютому, на барвистому святі лимонів.

    Автор: Анн Термеш, Олександр Голубов


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На Лазурному березі Франції стартував 70-й Каннський кінофестиваль. Серед претендентів на "Золоту пальмову гілку" - стрічка українського режиссера Сергія Лозниці.

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