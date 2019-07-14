У французькому Нанті під час акції протесту проти дій поліції виникли сутички

У французькому Нанті в суботу, 3 серпня, виникли сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців. Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня. Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня.

На протест проти дій поліції вийшли сотні людей, поліція повідомила про 1700 демонстрантів. Протестувальники зводили барикади та трощили вітрини. Деякі демонстранти кидали у бік правоохоронців каміння, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, повідомляє агенція новин AFP. За насильство та носіння зброї були затримані 42 людини, зазначили в поліції. Один правоохоронець та один протестувальник отримали легкі травми.

Під час акції протесту у Нанті

Під час фестивалю техномузики в Нанті в ніч на 22 червня поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати людей. Деякі з них у паніці стрибали в річку Луару. Тіло 24-річного Стіва Майя Канісо було знайдено біля місця, де його востаннє бачили під час фестивалю.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер пообіцяв "прозорість" при розслідуванні дій поліції під час фестивалю, повідомляє агенція новин dpa. Однак попередній звіт поліції щодо цього інциденту викликав незадоволення в суспільстві.

Правоохоронці повідомили про арешт 42 протестувальників

Правоохоронці зазначили у звіті, що не можна встановити прямий зв'язок між діями поліції та загибеллю Канісо. Окрім того повідомляється, що поліцейська операція була "виправданою та не видається неспівмірною", оскільки люди з натовпу кидали в правоохоронців каміння та пляшки. Також у звіті вказується, що паніки в натовпі та тисняви не спостерігалося.

Водночас учасники фестивалю повідомили ЗМІ про паніку у натовпі. Адвокат, який представляє інтереси десятків людей, повідомив що двоє його клієнтів впали у річку, оскільки не бачили, куди бігти через димову завісу від сльозогінного газу.

3 серпня в Нанті пройшла акція на вшанування пам'яті загиблого. Люди кидали в річку квіти та тримали плакати з написами "Хто вбив Стіва?" та "Де справедливість для Стіва?". Акції солідарності відбулися і в інших містах Франції. У Парижі пам'ять Каніса вшанували хвилиною мовчання.