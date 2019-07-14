У французькому Нанті під час акції протесту проти дій поліції виникли сутички

У французькому Нанті в суботу, 3 серпня, виникли сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців. Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня. Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня.
На протест проти дій поліції вийшли сотні людей, поліція повідомила про 1700 демонстрантів. Протестувальники зводили барикади та трощили вітрини. Деякі демонстранти кидали у бік правоохоронців каміння, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, повідомляє агенція новин AFP. За насильство та носіння зброї були затримані 42 людини, зазначили в поліції. Один правоохоронець та один протестувальник отримали легкі травми.
Під час акції протесту у Нанті
Під час фестивалю техномузики в Нанті в ніч на 22 червня поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати людей. Деякі з них у паніці стрибали в річку Луару. Тіло 24-річного Стіва Майя Канісо було знайдено біля місця, де його востаннє бачили під час фестивалю.
Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер пообіцяв "прозорість" при розслідуванні дій поліції під час фестивалю, повідомляє агенція новин dpa. Однак попередній звіт поліції щодо цього інциденту викликав незадоволення в суспільстві.
Правоохоронці повідомили про арешт 42 протестувальників
Правоохоронці зазначили у звіті, що не можна встановити прямий зв'язок між діями поліції та загибеллю Канісо. Окрім того повідомляється, що поліцейська операція була "виправданою та не видається неспівмірною", оскільки люди з натовпу кидали в правоохоронців каміння та пляшки. Також у звіті вказується, що паніки в натовпі та тисняви не спостерігалося.
Водночас учасники фестивалю повідомили ЗМІ про паніку у натовпі. Адвокат, який представляє інтереси десятків людей, повідомив що двоє його клієнтів впали у річку, оскільки не бачили, куди бігти через димову завісу від сльозогінного газу.
3 серпня в Нанті пройшла акція на вшанування пам'яті загиблого. Люди кидали в річку квіти та тримали плакати з написами "Хто вбив Стіва?" та "Де справедливість для Стіва?". Акції солідарності відбулися і в інших містах Франції. У Парижі пам'ять Каніса вшанували хвилиною мовчання.
-
Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
-
Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
-
Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
-
Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
-
Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
-
Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
-
Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
-
Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков