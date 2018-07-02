У французькому Нанті відбулися зіткнення молоді з поліцією

У французькому Нанті ввечері у вівторок, 3 липня, сталися сутички між поліцією і групами молодих людей, які закидали правоохоронців "коктейлями Молотова". Причиною заворушень стала загибель 22-річного чоловіка, якого застрелили співробітники поліції.

В ході зіткнень молодики спалили кілька автомобілів та підпалили торговельний центр. Прокурор Нанта назвав ситуацію в районі міста, де відбулися заворушення, "дуже неспокійною", інформує агенція AFP. За його словами, очікується прибуття додаткових співробітників поліції.

За інформацією поліцейських, ввечері у вівторок правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого перебував молодий чоловік. Той, замість того щоб підкоритися вимогам поліцейських, спрямував автомобіль на правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь на поразку. Водій автомобіля помер у лікарні. Розпочалося розслідування з метою прояснити "факти і визначити, за яких обставин поліцейський застосував свою зброю", повідомили в прокуратурі міста.