 У французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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У французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів - ЗМІ

Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості бази для операцій по всій Європі. Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.

За даними ЗМІ, у Франції знайшли базу російських шпигунів

За даними ЗМІ, у Франції знайшли базу шпигунів з РФ

15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості бази для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками  для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.

За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного  агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.

Докази конфіскувати не вдалося

Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.

4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього  чеченського польового командира в Берліні  в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.

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