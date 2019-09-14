У Франкфурті тисячі осіб протестують проти Міжнародного автосалону

В день відкриття для відвідувачів Франкфуртського міжнародного автосалону десятки тисяч протестувальників вимагають переходу на екологічно чисті види транспорту.
Десятки тисяч людей вийшли у суботу, 14 вересня, на вулиці Франкфурта-на-Майні на демонстрацію проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Акція проводиться в день відкриття для відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті (ІАА), повідомляє агенція dpa.
За даними організаторів, у протестах беруть участь близько 25 тисяч людей, з них 18 тисяч приїхали на велосипедах. Для велосипедистів влада перекрила частини двох автобанів. Протести велосипедистів також відбуваються у кількох великих містах регіону, зокрема, Ґіссені, Майнці, Вісбадені та інших.
Організатори протестів вважають, що автовиробники та політики вживають недостатньо заходів для переходу на екологічно чисті види транспорту. Протестувальники закликають відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння та до більш активного переходу на електромобілі та інші види транспорту, що менше забруднюють довкілля, зокрема, громадський транспорт та велосипеди.
Міжнародний автосалон у Франкфурті проходить з 12 по 22 вересня. На його відкритті канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) похвалила автовиробників за активізацію розробки електромобілів. Втім, екологи закидають автомобільним концернам уникнення відповідальності за забруднення повітря, особливо на тлі гучного "дизельного скандалу".
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