У Франкфурті тисячі осіб протестують проти Міжнародного автосалону

Десятки тисяч людей вийшли у суботу, 14 вересня, на вулиці Франкфурта-на-Майні на демонстрацію проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Акція проводиться в день відкриття для відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті (ІАА), повідомляє агенція dpa.

Учасники протесту проти забруднення повітря

За даними організаторів, у протестах беруть участь близько 25 тисяч людей, з них 18 тисяч приїхали на велосипедах. Для велосипедистів влада перекрила частини двох автобанів. Протести велосипедистів також відбуваються у кількох великих містах регіону, зокрема, Ґіссені, Майнці, Вісбадені та інших.

Під час акції протесту у Франкфурті

Організатори протестів вважають, що автовиробники та політики вживають недостатньо заходів для переходу на екологічно чисті види транспорту. Протестувальники закликають відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння та до більш активного переходу на електромобілі та інші види транспорту, що менше забруднюють довкілля, зокрема, громадський транспорт та велосипеди.

Велосипедисти беруть участь в акції протесту

Міжнародний автосалон у Франкфурті проходить з 12 по 22 вересня. На його відкритті канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) похвалила автовиробників за активізацію розробки електромобілів. Втім, екологи закидають автомобільним концернам уникнення відповідальності за забруднення повітря, особливо на тлі гучного "дизельного скандалу".