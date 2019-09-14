 У Франкфурті тисячі осіб протестували проти Міжнародного автосалону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

У Франкфурті тисячі осіб протестували проти Міжнародного автосалону

В день відкриття для відвідувачів Франкфуртського міжнародного автосалону десятки тисяч протестувальників вимагають переходу на екологічно чисті види транспорту.

Мітингарі критикують автомобільних виробників

Мітингарі критикують автомобільних виробників

Десятки тисяч людей вийшли у суботу, 14 вересня, на вулиці Франкфурта-на-Майні на демонстрацію проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Акція проводилася в день відкриття для відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті (ІАА), повідомляє агенція dpa.

Учасники протесту проти забруднення повітря

Учасники протесту проти забруднення повітря

За даними організаторів, у протестах беруть участь близько 25 тисяч людей, з них 18 тисяч приїхали на велосипедах. Для велосипедистів влада перекрила частини двох автобанів. Протести велосипедистів також відбулися у кількох великих містах регіону, зокрема, Ґіссені, Майнці, Вісбадені та інших.

Під час акції протесту у Франкфурті

Під час акції протесту у Франкфурті

Організатори протестів вважають, що автовиробники та політики вживають недостатньо заходів для переходу на екологічно чисті види транспорту. Протестувальники закликають відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння та до більш активного переходу на електромобілі та інші види транспорту, що менше забруднюють довкілля, зокрема, громадський транспорт та велосипеди.

Велосипедисти беруть участь в акції протесту

Велосипедисти беруть участь в акції протесту

Міжнародний автосалон у Франкфурті проходить з 12 по 22 вересня. На його відкритті канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) похвалила автовиробників за активізацію розробки електромобілів. Втім, екологи закидають автомобільним концернам уникнення відповідальності за забруднення повітря, особливо на тлі гучного "дизельного скандалу".

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Пилососи для чистого повітря - німецьке ноу-хау (20.05.2019)

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Берлін схвалив часткову заборону на рух дизельних автомобілів

Уряд німецької столиці схвалив заборону на рух дизельних автомобілів на восьми відрізках вулиць Берліна. Заходи мають на меті скоротити рівень викидів оксидів азоту. (23.07.2019)  

Країни ЄС домовилися про зменшення викидів CO2 вантажівками

Представники країн ЄС домовилися зменшити викиди вуглекислого газу великими вантажівками до 2025 року на 15 відсотків, а до 2030-го - на 30 відсотків. Рішення ще має затвердити Європарламент. (20.12.2018)  

У ФРН виробників пластику та цигарок хочуть змусити платити за прибирання вулиць

Місцевим громадам у Німеччині важко впоратися з прибиранням вулиць від пластику, тому його виробники мають платити за його утилізацію, пропонує міністерка довкілля ФРН Свенья Шульце. (12.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Пилососи для чистого повітря - німецьке ноу-хау (20.05.2019)  

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