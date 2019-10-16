У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок

У німецькому Франкфурті-на-Майні вранці середи, 16 жовтня, для перших відвідувачів відкрився книжковий ярмарок. Загалом на ньому виставлені 7450 експонентів з понад 100 країн світу, повідомляє агенція dpa. Щоправда, у перші дні відвідати виставку зможуть тільки фахівці з книговидавничої галузі, звичайні відвідувачі матимуть змогу потрапити на ярмарок на вихідних.

Урочисте відкриття 71-го книжкового ярмарку, на якому буде зроблений акцент, зокрема, на норвезькій літературі, відбулось напередодні. У ньому взяли участь кронпринц Норвегії Хокон разом з кронпринцесою Метте-Маріт, прем'єр-міністерка країни Ерна Сольберг, а також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Члени норвезької королівської родини прибули до Франкфурта на так званому "літературному потязі" разом з майже 20 відомими письменниками.

Під час урочистого відриття заходу

"Виступімо разом на важливість наших ліберально-демократичних цінностей, віру у силу слова та бачення справедливішого та більш стійкого світу", - наголосив під час відкриття заходу голова німецької Асоціації видавців та книгопродавців Гайннріх Рітмюллер (Heinrich Riethmüller).

Центральною темою цьогорічного ярмарку є нові форми оповідання, серед яких віртуальна реальність та штучний інтелект. Вперше на заході створено окрему зону для аудіокниг та подкастів.

На українському стенді цього року виступатимуть режисер Олег Сенцов, письменники Юрій Андрухович, Сергій Жадан та Тетяна Малярчук та інші. Минулого року протягом п'яти днів книжний ярмарок відвідали понад 285 тисяч людей.