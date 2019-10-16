У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок

У німецькому Франкфурті-на-Майні вранці середи, 16 жовтня, для перших відвідувачів відкрився книжковий ярмарок. Загалом на ньому виставлені 7450 експонентів з понад 100 країн світу, повідомляє агенція dpa. Щоправда, у перші дні відвідати виставку зможуть тільки фахівці з книговидавничої галузі, звичайні відвідувачі матимуть змогу потрапити на ярмарок на вихідних.
Урочисте відкриття 71-го книжкового ярмарку, на якому буде зроблений акцент, зокрема, на норвезькій літературі, відбулось напередодні. У ньому взяли участь кронпринц Норвегії Хокон разом з кронпринцесою Метте-Маріт, прем'єр-міністерка країни Ерна Сольберг, а також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Члени норвезької королівської родини прибули до Франкфурта на так званому "літературному потязі" разом з майже 20 відомими письменниками.
Під час урочистого відриття заходу
"Виступімо разом на важливість наших ліберально-демократичних цінностей, віру у силу слова та бачення справедливішого та більш стійкого світу", - наголосив під час відкриття заходу голова німецької Асоціації видавців та книгопродавців Гайннріх Рітмюллер (Heinrich Riethmüller).
Центральною темою цьогорічного ярмарку є нові форми оповідання, серед яких віртуальна реальність та штучний інтелект. Вперше на заході створено окрему зону для аудіокниг та подкастів.
На українському стенді цього року виступатимуть режисер Олег Сенцов, письменники Юрій Андрухович, Сергій Жадан та Тетяна Малярчук та інші. Минулого року протягом п'яти днів книжний ярмарок відвідали понад 285 тисяч людей.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
У пошуку найкращого оформлення книжки
Починаючи від 1963 року, в Лейпцигу проводять щорічний конкурс "Найкрасивіші книжки з усього світу". Роботи журі вистачає: обирати цьогоріч довелося з понад 600 книжок з 30 країн на п'яти континентах, усі вони до цього вже здобули нагороди на національних конкурсах. Відвідувачі Лейпцизького книжкового ярмарку могли подивитися їх на стенді Фонду "Книжкове мистецтво". 14 з них були відзначені.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Найвища нагорода для "Amsterdam Stuff"
Найкрасивіша книжка 2019 року впадає в око, хоча й оформлена дуже просто. Її обкладинку прикрашають три срібні хрести, половинчаста суперобкладинка з паперу розкриває лише половину назви - "Stuff". Вказівка на зміст - лише натяками: хрести вказують на герб Амстердама, "Stuff" - на численні об'єкти, які були знайдені під час будівництва нової гілки метро.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Детальна документація на тонкому папері
Під час будівництва метро у старому руслі річки Амстел були знайдені численні речі, які затонули в різні епохи - від первісних часів до 20-го століття. Науковці супроводжували процес будівництва, реєстрували та документували 700 тисяч об'єктів. До каталогу з тонкого паперу увійшли 13 тисяч артефактів. Напівпрозорий папір нагадує шари, які архегологи розкривали один за одним.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Відсортовані колекції
Зображення об'єктів були зроблені в результаті кропіткої роботи та ідеально відсортовані. Каталог демонструє предмети одного й того самого типу з різних століть, вражаюча колекція об'єктів повсякденного вжитку. Каталог, створений на замовлення міської влади Амстердама Віллемом ван Зутендаалем, здобув нагороду "Золота літера", найвищу, що її присуджує Фонд "Книжкове мистецтво".
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Фотоальбом про потяг з тілом Кеннеді
8 червня 1968 року тіло вбитого кандидата в президенти США Роберта Ф. Кеннеді перевозили з Нью-Йорка до Вашингтона. Фотограф Рейн Джелл Терпстра дослідив, як люди, що жили на шляху слідування потягу, його сприймали. Розміщені на чорному тлі - часто нерізкі - знімки створюють атмосферу чогось нереалістичного. Книжка "Robert F. Kennedy Funeral Train - "The People's View" здобула золоту медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Я так бачу"
Українська книжка - п'ята золота медаль - розповідає про враження дівчинки від того, що вона бачить. Дівчинка вимушена носити окуляри, адже її зір - не найкращий. Сова, символ мудрості, супроводжує дитину. Книга про зір, про те, що людина бачить очима й те, для чого потрібні телескопи або мікроскопи, аби його побачити.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Сила віку" / "Die Kraft des Alters"
Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House"
На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Заховані сторінки
Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані
Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Париж" / "Paris"
Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Мігрант" / "The Migrant"
Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Не бути" / "Nichtsein"
Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Конкурс краси
Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва.
Автор: Сабіне Пешель, Данило Білик