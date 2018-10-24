 У Флориді обшукали поштовий центр через посилки з бомбами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

У Флориді обшукали поштовий центр через посилки з бомбами

Слідчі та пошукові собаки обшукали поштовий центр у місті Опа-Лока у Флориді, через який могли бути відправлені вибухові пристрої на адреси відомих політиків та критиків Дональда Трампа.

Один з пакетів з вибуховим пристроєм

Один з пакетів з вибуховим пристроєм

Після того, як в США на адреси представників Демократичної партії та відомих політиків були відправлені посилки з вибуховими пристроями, слідчі обшукали поштовий центр у штаті Флорида. Команда зі знешкодження бомб та пошукові собаки обшукали центр у місті Опа-Лока, повідомила у четвер, 25 жовтня, місцева поліція.

Принаймні один підозрілий пакунок пройшов через цей центр, повідомила газета Miami Herald із посиланням на слідчих. Під час пошуків жодного вибухового пристрою знайдено не було.

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Невідомі відправили щонайменше десять посилок із вибуховими пристроями на адреси щонайменше восьми політиків та суспільних діячів, які відомі своєю критикою у бік президента США Дональда Трампа. Серед них колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, екс-президент країни Барак Обама, телеканал CNN, екс- генпрокурор Ерік Холдер, екс-директор ЦРУ Джон Бреннан, мільярдер Джордж Сорос. Також "посилки" надійшли представниці Каліфорнії у Конгресі Максін Вотерс, екс-віце-президенту Джо Байденові та акторові Роберту Де Ніро. На одному з конвертів було вказано ім'я відправника - представниці Демократичної партії Деббі Вассерман-Шульц. Вона заявила, що обурена використанням її імені в цій історії.

Пакунки досі завжди перехоплювали. Адреси на них завжди були надруковані, а не підписані від руки. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цю акцію. 

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