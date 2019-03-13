 У Флориді зробив вимушену посадку літак Boeing 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

У Флориді зробив вимушену посадку літак Boeing 737 MAX

Через проблеми з двигуном у місті Орландо в штаті Флорида був змушений сісти авіалайнер Boeing 737 MAX 8 компанії Southwest Airlines. На борту перебували лише члени екіпажу.

Літак Boeing 737 Max компанії Southwest Airlines

Літак Boeing 737 Max компанії Southwest Airlines

Унаслідок проблем з роботою двигуна в аеропорту міста Орландо (штат Флорида) був змушений зробити посадку авіалайнер Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines. Інцидент стався у вівторок, 26 березня, повідомила прес-служба Федерального авіаційного управління (ФАУ) США на запит агенції новин dpa.

За цими даними, на борту повітряного судна не було пасажирів, а лише члени екіпажу. Літак мав летіти з Флориди до Каліфорнії. Невдовзі після старту пілоти повідомили про проблеми з двигуном та попрохали дозволу повернутися в аеропорт вильоту. Тепер літак розмістили в спеціальному ангарі, де проводиться ремонт та технічний огляд повітряних суден.

Як повідомлялося, з жовтня 2018 року сталося вже дві авіакатастрофи за участю найновіших середньомагістральних пасажирських літаків американської компанії Boeing - Boeing 737 MAX 8. Унаслідок двох авіакатастроф загинуло загалом 346 пасажирів та членів екіпажу.

Найімовірніше, що причиною серії трагічних випадків стали перебої з системою автоматичного керування літаком. Згодом багато авіакомпаній, а потім і країн, у тому числі й США, розпорядилися тимчасово призупинити використання цих літаків до завершення розслідування всіх обставин трагедій та усунення причин, котрі до цього призвели.

Сама компанія-виробник зазнала значних збитків як через істотне падіння курсу акцій, так і через відмову декого з клієнтів від замовлених раніше літаків Boeing 737 MAX 8.

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