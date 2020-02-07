 У Федерації гімнастики України пояснили причини виступу українських гімнасток у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

У Федерації гімнастики України пояснили причини виступу українських гімнасток у Москві

Українські гімнастки візьмуть участь у Гран Прі в Москві з огляду на кілька факторів, у тому числі й через потребу відібрати найкращих для участі в Олімпійських іграх 2020, кажуть у Федерації гімнастики України.

Художня гімнастика

Виступ у на Гран Прі у Москві потрібен українським гімнасткам для рейтингів, кажуть у Федерації гімнастики України

Головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна пояснила причини участі українських гімнасток у Гран Прі в Москві. Її коментар щодо цього опублікував у четвер, 6 лютого, сайт Федерації гімнастики України. За словами Дерюгіної, нині стоїть "важливе завдання - визначитися, хто саме зі спортсменок представлятиме" Україну на цьогорічних Літніх Олімпійських іграх у Токіо.

"Претенденток у нас шість. Шанс повинна отримати кожна. Тож всі старти, які проводяться напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати найкращі, а їх видно саме за результатами участі в змаганнях", - зазначається в її коментарі. За словами Дерюгіної, нині потрібно використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок.

Щодо участі в Гран Прі зазначається, що цьогоріч у цілому заплановано п'ять Гран Прі. "Ми плануємо участь в кожному. Змагання в Москві - перші в цьому списку. Ми зважували всі за і проти і вирішили все-таки їхати на цей старт", - сказала Дерюгіна. На її думку, участь українських гімнасток у Гран Прі в Москві покращить у тому числі й рейтинг українських спортсменок. 

За словами головної тренерки збірної України з художньої гімнастики, 2020 рік є дуже важливим, адже в травні Україна приймає Чемпіонат Європи з художньої гімнастики, у березні відбудеться ювілейний Кубок Дерюгіної, а влітку - Олімпійські ігри. "Це все відбувається за умов обмеженого фінансування. Тому, на жаль, доводиться ухвалювати непопулярні рішення", - додала Дерюгіна. 

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