У Тюрингії скасували обмеження соціальних контактів

Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, котра скасувала практично всі запровадженні раніше обмеження задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Починаючи з суботи, 13 червня, в цій землі дозволяється влаштовувати родинні свята, збиратися великими групами на обід та вечірки.

Читайте також: У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус

Якщо раніше дозволялося збиратися лише людям з максимум двох домогосподарств, то тепер діють лише рекомендації, що не варто збиратися під одним дахом більш ніж десятьма людям. Утім, за недотримання цих рекомендацій жодних штрафних санкцій не передбачається.

Носити маски все одно доведеться

Однак скасування обмежень соціальних контактів не торкнулося правил мінімальної дистанції й гігієни - вони залишаться. У Тюрингії, як і скрізь у ФРН, громадяни і далі будуть носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті - автобусах, поїздах і трамваях. Крім того, дискотеки та борделі залишаються закритими.

Хоч деякі федеральні землі, приміром, Баварія та Гессен, скептично оцінюють цей крок влади Тюрингії, з понеділка, 15 червня, аналогічно послабити обмеження планує й сусідня земля Бранденбург.

Натомість у більшості федеральних земель Німеччини обмеження соціальних контактів триватимуть щонайменше до кінця червня. Наступного тижня прем'єр-міністри федеральних земель знову обговорять з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) подальші кроки щодо можливих послаблень запроваджених раніше обмежень.